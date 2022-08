Se nel tuo passaporto c’è questo simbolo, ecco cosa significa

Il Passaporto è un documento di viaggio fondamentale per noi se vogliamo viaggiare all’esterno. Nonostante il documento nasce in forma cartacea, non tutti sanno che dal 2006 la versione che viene proposta prende il nome di passaporto elettronico. Si tratta di un libretto cartaceo, caratterizzato dal classico colore rosso scuro con intestazione dorata, ma non solo. Presenta degli elementi altamente tecnologici e sofisticati, creati per rendere la procedura di accettazione negli aeroporti molto più rapida. Un documento molto più valido rispetto a quello cartaceo, istituito anche per evitare la falsificazione dei passaporti.

Simbolo sul passaporto

Il passaporto biometrico prevede un chip, una piccola placca, collocata sul retro della copertina del passaporto e finalizzata ad immagazzinare una serie di dati relativi alla persona. I dati immagazzinati dal chip del nuovo passaporto di tipo biometrico sono di duplice natura: biometrici e anagrafici. Sempre più Paesi rilasciano passaporti che contengono il chip elettronico detto RFID. Il nuovo passaporto, comunemente chiamato “elettronico”, all’estero e-passport, è progettato per comunicare via wireless i dati del microchip (trasponder) a un ricevitore.

Cosa c’è dentro e quali paesi lo usano

All’interno del chip elettronico o RDIF sono memorizzati:

i dati dell’intestatario;

la firma digitale dell’autorità che ha rilasciato il documento;

la scansione digitaledell’immagine del possessore;

i dati biometrici/ impronte.

Questo tipo di passaporto, era obbligatorio solo per entrare negli Stati Uniti, anche se la maggior parte dei Paesi rilasciano ormai solo questo tipo di passaporto. Ma questo tipo, è attivo anche in Italia a partire dal 2006. Quindi attenzione, prima di prenotare il vostro viaggio in USA accertatevi di possedere il passaporto giusto: il passaporto elettronico si riconosce perchè sulla copertina, sotto alla scritta passaporto , compare il simbolo stilizzato di un chip (un rettangolino con un cerchio al suo interno).

Passaporto elettronico Italiano

I nuovi passaporti elettronici italiani rappresentano un documento di nuova generazione conforme alle norme ICAO e alla risoluzione dell’Unione Europea del 17 ottobre 2000 riguardante la sicurezza dei passaporti e degli altri documenti di viaggio. La tecnologia innovativa presente rispettivamente nelle cinque tipologie di passaporti, pongono il nostro Paese all’avanguardia in Europa e nel mondo. In che modo? Applicano un micro modulo contenente dati biometrici, impedendo in tal modo la contraffazione e la riproduzione nonché semplificando le operazioni di controllo. I documenti sono letti da un apposito dispositivo che effettua un controllo incrociato tra la foto e i dati personali presenti in chiaro sul passaporto e quelli contenuti nel microchip.