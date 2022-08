I panni bianchi sono più delicati rispetto agli altri e si sporcano con più facilità. Ad esempio le magliette bianche tendono anche ad ingiallirsi man mano che il capo viene usato e lavato.

Per cercare di sbiancare le nostre magliette, si possono usare ovviamente, dei prodotti chimici, che possiamo trovare tranquillamente al supermercato, ad esempio come prodotti che contengono cloro. Sono sicuramente prodotti efficaci e ridanno anche tonalità al capo bianco. Ovviamente però, si tratta comunque di prodotti chimici e quindi può danneggiare l’ambiente ma anche il nostro organismo. Quindi è sempre consigliato farne a meno ed utilizzare dei prodotti naturali per lavare e rendere sempre luminosi i nostri capi. Questi prodotti naturali ci possono aiutare a trattare la macchia ed a eliminarla e inoltre, rendono più luminoso il bianco.

Ti potrebbe interessare: Ecco come fare il tuo ammorbidente fai da te: la guida

Se non sai come pulire le magliette bianche, usa questo trucco della nonna

Tra i segreti della nonna per lavare al meglio le magliette, troviamo sicuramente il sale da cucina, che rimuove tutto lo sporco che alterano i colori del nostro bucato bianco. Ha un potere assorbente ed aiuta ad eliminare le macchie di sudore ma anche le sostanze che aderiscono ai tessuti.

Basterà versare 3 o 4 cucchiai di sale in una bacinella con l’acqua e poi metterci le magliette per 2 o 3 ore. Dopodiché sciacquare il tutto con il sapone e fate asciugare al sole. Invece per eliminare le macchie di sudore basterà strofinare il sale sul capo e farlo riposare per 30 minuti.

Si può anche usare il bicarbonato di sodio. Si tratta di un prodotto naturale che viene usato spesso per le pulizie, sia dei capi che della casa. Infatti ha proprietà sbiancanti, antibatteriche e astringenti. Ci aiuta ad eliminare la sporcizia e le macchie di sudore o di cibo. Inoltre, lascia i vestiti morbidi e sempre nuovi.

In una bacinella, mettere l’acqua con molto bicarbonato di sodio e poi inserire i capi bianchi. Tutto deve riposare per 30 o 40 minuti per poi essere lavato e risciacquato normalmente. Poi i panni devono essere stesi al sole per farli asciugare.