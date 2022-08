Esistono alcune tipologie di oggetti che indifferentemente dalla personalità, hanno il potere di sviluppare “attrazione”, come i gioielli. Si definisce con questa nomenclatura una generica forma di oggetto sviluppato con l’ausilio di metalli e pietre preziose per un utilizzo estetico, attraverso un minuzioso processo lavorativo. In un’accezione ancora più generica, i gioielli hanno costituito una delle prime forme di oggetti lavorati da parte degli umani preistorici, mentre già in epoca antica hanno iniziato ad essere sviluppati monili di vario tipo. La funzione di un gioiello è quindi sia economica che estetica, in quanto permette di detenere un bene dal valore indiscusso, basato indubbiamente sulla tipologia di risorse impiegate ma non solo.

Definizione del termine

Infatti i gioielli “moderni” acquisiscono il proprio valore sopratutto attraverso vari fattori, uno su tutti legato al tipo di lavorazione e alla qualità della stessa, impiegata ad esempio nelle finiture e nei dettagli. Per riconoscere un gioiello di valore è opportuno riscontrare alcuni dettagli come la punzonatura del metallo, che deve riportare una sigla, che può essere il brand oppure la casa produttrice ma anche la purezza del metallo.

Importante anche, come accennato, la presenza di pietre preziose, che per essere considerate di pregio devono far passare la luce in modo più evidente possibile.

Se vendi questi gioielli potresti diventare ricco: ecco perché

Gli esperti sono particolarmente abili a comprendere la fattura di un gioiello antico anche dalle finiture, se ad esempio sono state realizzate con l’ausilio di macchinari oppure a mano, ma incide anche il tipo di “corrente artistica” utilizzata per la lavorazione. Oggi sono molto in voga i gioielli realizzati nella prima metà del Novecento, corrispondenti a periodi specifici come Edwardiano (1901-1920), Art Deco (1920-1935) e Retrò (1935-1940), a causa sopratutto di una rarità maggiore e dal fatto che molti gioielli antichi, anche di piccola fattura, se presentano lavorazioni a mano, e sono magari dotate di simboli e serie particolarmente rare e pregiate, possono valere anche migliaia di euro.