Bitcoin ha avuto un’importanza assoluta nella definizione di quelle che sono conosciute oggi con il termine di criptovalute, in quanto è stata proprio la valuta sviluppata dall’anonimo programmatore conosciuto con lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto a sviluppare la prima valuta basata su crittografia, oltre a definire il concetto stesso. Bitcoin infatti è stata la prima valuta interamente digitale, basata su un concetto decentralizzato (per questo motivo non è considerabile una “moneta” vera e propria, quanto un “bene finanziario”) il cui valore è determinato principalmente dalla richiesta.

L’exploit di Bitcoin non è stato immediato, in quanto pur essendo “nata” nella sua versione finale nel 2009, la valuta in questione ha visto il proprio valore salire solo qualche anno dopo, con la maggiore consapevolezza delle potenzialità ma anche delle “debolezze” delle criptovalute in generale. Bitcoin ha inoltre dato il via allo sviluppo delle cosiddette alt coin, ossia le critptovalute alternative che pur mantenendo il funzionamento “base”, che sfrutta il sistema decentralizzato, blockchain e mining, ossia il processo che “sviluppa” i token, le “monete” effettive, presentano peculiarità particolari.

Se vuoi acquistare Bitcoin è il momento di farlo: ecco perché

Ancora oggi a distanza di oltre 10 anni dalla prima affermazione di Bitcoin, questa resta la valuta basata su criptografia di riferimento, utilizzata come base per definire l’intero mercato, che dall’inizio del 2022 presenta una fase di flessione causata da vari fattori. Se il picco massimo di valore, registrato poco più di un anno fa, si è attestato a oltre 67 mila dollari, la valutazione attuale per un singolo token BTC è di poco inferiore a 23 mila dollari, presentando comunque una sensibile crescita rispetto alle scorse settimane.

Secondo molti è il momento adatto per investire su Bitcoin, in quanto la risalita seppur sensibile costituisce secondo analisti come Peter Brandt il preludio di un nuovo “picco”, dovuto, sempre secondo le previsioni ad una maggiore fiducia da parte delle istituzioni e di aziende private nei confronti di Bitcoin, che ricordiamo, è divenuta la valuta ufficiale di paesi come il Paraguay.