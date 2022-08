L’invenzione della lavatrice meccanica ha completamente rivoluzionato il concetto di lavaggio di capi di abbigliamento, sopratutto dopo la prima vera diffusione nelle case da parte di questo elettrodomestico, a partire dalla seconda metà del Novecento. Proprio nel 20° secolo è stata inventata la prima forma di lavatrice meccanica, anche se già nei secoli passati erano state messe a punto varie tipologie di strumenti che sfruttavano il movimento di un cestello. Oggi “fare il bucato” costituisce la normalità, anche se soprautto per chi è alle prime armi, esistono vari fattori che possono mandare in confusione, come la temperatura su cui impostare l’elettrodomestico a seconda del tipo di tessuto.

Temperatura Lavatrice: a quanti gradi lavare le cose?

Solitamente il tipo di lavaggio è espresso abbastanza chiaramente sull’etichetta del capo di abbigliamento, anche se in molti casi entrano in gioco vari fattori, come durata e la forza della centrifuga, il tipo di detersivo impiegato, eccetera. Maggiore è la temperatura dell’acqua impostata e più elevato è il potere “smacchiante” ma temperatue troppo elevate possono rovinare i capi di abbigliamento oppure restringerli inesorabilmente.

