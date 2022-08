Troppo caldo, ecco 5 trucchi per addormentarsi in serenità

Troppo caldo per addormentarsi? Non ti preoccupare, ti lasciamo una serie di consigli che ti aiuteranno a dormire per intero tutta la notte. Non c’è niente di peggio che essere accaldati e sudati quando si cerca di dormire un po’. Quando il mercurio nel termometro sale, aumenta anche la nostra temperatura corporea. Ciò rende difficile il riposo e si rischia di rigirarsi nel materasso per tutta la notte.

Con il caldo che continua a salire e che non accenna a diminuire, non c’è momento migliore per conoscere alcuni rituali utili a combattere lo stress da assenza di riposo notturno. Dormire bene con questo caldo è essenziale perché ha un impatto diretto sulla nostra salute generale, sulla produttività al lavoro e sulla capacità di affrontare i fattori di stress.

Trucchi per combattere il troppo caldo e riposare bene

La qualità del sonno è direttamente correlata alla qualità del materasso e del cuscino. Se utilizziamo gli stessi cuscini e lo stesso materasso da anni, è ora di cambiare. I materiali che compongono il materasso e il cuscino hanno un impatto diretto sul sonno e lo stesso i tessuti che lo compongono. Se ci svegliamo con le spalle rigide e le articolazioni doloranti, è probabile che il materasso e il cuscino siano i colpevoli. Quindi scegliamo un tessuto in microfibra e dei componenti naturali per cuscino e materasso ed eliminiamoli se sono sformati così da prevenire la rigidità muscolare.

Rimanere idratati è importante in ogni momento, ma lo è ancora di più quando il clima è caldo e umido. In una giornata calda, il corpo può perdere fino a due litri di liquidi all’ora. Se non si reintegra questo liquido, si corre il rischio di disidratazione. Quando si è disidratati, il corpo fa più fatica a regolare la temperatura interna. Quando la temperatura corporea sale, il cervello ci dice di andare a dormire. Ma quando si è disidratati, non ci si può addormentare perché il cervello non riesce a regolare la temperatura corporea. Perciò, se vogliamo dormire bene nonostante il caldo, dobbiamo rimanere idratati.

L’aromaterapia è un valido contributo per rilassarci e addormentarci più velocemente. La lavanda e la camomilla sono tra le fragranze più gettonate perché agiscono subito e funzionano. L’aspetto positivo dell’aromaterapia è che è completamente sicura per tutti, compresi i bambini piccoli e le donne in gravidanza.

Prima di andare a dormire: consigli

L’esercizio fisico durante il giorno fa bene al sonno, ma l’esercizio fisico a ridosso dell’ora di andare a letto può avere un effetto negativo. Questo perché l’esercizio fisico aumenta il livello di serotonina, un ormone che aiuta a rimanere svegli mentre l’attività fisica di giorno aumenta la temperatura interna e la frequenza cardiaca favorendo l’addormentamento.

Uno spuntino ricco di proteine non dovrebbe essere consumato vicino all’ora di andare a letto poiché il corpo impiegherà più tempo per digerirlo. Questo aumenterà il tempo necessario per addormentarsi.

Ascolta i battiti binaurali: si tratta di onde sonore che producono frequenze specifiche. Se ascoltati regolarmente aiutano ad addormentarsi più velocemente, a rilassarsi e a dormire meglio.