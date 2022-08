Tra le pulizie della casa, quella dei vetri è una delle più faticose e meno amate, e che molto spesso non porta ai risultati che si sperava di ottenere. Sono in tanti a chiedersi come poter arrivare ad avere nella propria abitazione vetri sempre limpidi, così da favorire l’apporto di luce in tutte le stanze e conferire all’intero ambiente domestico un senso di pulizia e ordine. Fortunatamente esistono diverse soluzioni efficaci a riguardo, anche naturali.

Procediamo con il pulire gli infissi, dove si accumula solitamente molta polvere, impiegando un panno morbido inumidito o uno antistatico. Infine, dovremmo anche individuare il momento più propizio a svolgere il lavoro: andrebbero naturalmente evitate le giornate di pioggia e quelle dal sole troppo intenso e diretto, complice di generare aloni; favorevole a questo tipo di lavoro domestico è invece una giornata coperta e non eccessivamente umida.

Vetri opachi: ecco come farli brillare in pochi passaggi

Uno dei metodi più diffusi per pulire i vetri in modo naturale è quello di utilizzare i classici aceto bianco e bicarbonato. Misceliamo allora 4 cucchiai di aceto bianco e 100 grammi di bicarbonato in un litro d’acqua, introducendo il composto in uno spruzzino vuoto. Agitiamo bene e spruzziamolo sui vetri, rimuovendo il liquido con della carta di giornale. Nel caso siamo sprovvisti di bicarbonato, possiamo impiegare solo acqua e aceto in maggiore quantità: la concentrazione più alta aiuterà a disinfettare le superfici, eliminare lo sporco più profondo e a far brillare i nostri vetri.

Tra i rimedi della nonna per vetri, specchi e finestre dobbiamo citare anche una soluzione fatta di 500 ml di acqua, una tazza di aceto e una di alcool. Inseriamo il tutto in uno spruzzino, così da spruzzare uniformemente sulle superfici il prodotto ottenuto. A questo punto, strofiniamo il vetro con il foglio di un quotidiano, per poi utilizzare un altro foglio pulito per asciugare con movimenti circolari. La carta del giornale assorbirà infatti tutti i residui di acqua, senza lasciare nessun tipo di alone. In alternativa, possiamo pure sfruttare la forza sgrassante del sapone di Marsiglia, da diluire allo stesso modo in acqua per un detergente naturale e profumato.