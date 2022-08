Gli accessori sono molto importanti anche nell’outfit da spiaggia, sarebbe davvero un peccato farne a meno! Ma i gioielli preziosi rischiano di essere inadatti, perché sono troppo impegnativi e ostentano ricchezza. Molto meglio i bijoux, più fantasiosi, perfetti per le estati al mare.

Come sappiamo, gli elementi che mettono a rischio la qualità dei gioielli in spiaggia sono l’acqua marina, la sabbia, le creme solari, i profumi e i raggi del sole.

Ma niente paura: per indossare i tuoi bijoux in tutta serenità anche al mare ti diamo qualche semplice consiglio. Bastano pochi accorgimenti per tenerli al riparo da ciò che potrebbe danneggiarli e goderti senza pensieri la tua giornata al mare. Ecco dei consigli utili.

Acqua salata e gioielli: puoi tenerli mentre fai il bagno? Ecco la verità

La prima cosa da tenere presente: meglio non fare il bagno indossando i gioielli. L’acqua marina ha un’alta concentrazione di sale: i cristalli salini possono graffiare i metalli, e creare una patina sulle pietre preziose, che ne appanna la lucentezza. Anche la sabbia graffia i materiali più deboli. Inoltre, la forza delle onde può allentare le saldature. Quindi la cosa migliore è toglierli prima di immergersi!

E se ti dimentichi e te ne accorgi quando sei già in acqua? Quando esci dall’acqua lavali con acqua fredda e tienili a mollo per dieci minuti con una goccia di detergente. Infine, puliscili con uno spazzolino a setole morbide, e lucida le gemme con un panno.

È sempre bene custodire i gioielli in un astuccio o portagioie. Spesso non è reperibile la confezione originale, persa fra le mille scatole nei mille cassetti dei mille armadi. L’importante è comunque portare un astuccio e un panno morbido (quello per gli occhiali va benissimo) per conservarli al riparo dagli agenti esterni che possono rovinarli.

Il contatto continuo con i raggi del sole darà a te una bella abbronzatura, ma rischierà di ossidare i metalli. Dunque è bene proteggerli riponendoli in un sacchetto o in una scatoletta. Se i gioielli sono più di uno, una buona soluzione è un portagioie a scomparti separati, per evitare sfregamenti tra i tuoi bijoux che possono causare qualche piccola riga.