Capita spesso che, dopo qualche tempo, i bicchieri di vetro perdano la loro proverbiale trasparenza, diventando opachi. Si tratta di un fenomeno tanto comune quanto antiestetico, ma riuscire a riportare la cristalleria all’antico splendore non è sempre facile.

Nonostante in vendita esistano dei preparati chimici che offrono soluzioni abbastanza efficaci a questo fenomeno, gli ottimi risultati conseguibili utilizzando rimedi casalinghi rendono preferibile il ricorso ai metodi “fai da te” per almeno due ragioni: per una questione di sostenibilità ambientale (i brillantanti sono agenti inquinanti), e per una migliore tutela della salute: in caso di residui, infatti, i prodotti di pulizia naturali azzerano il rischio di eventuali intossicazioni. Vediamo insieme come realizzare questi “trattamenti di bellezza” per bicchieri!

Bicchieri con aloni: ecco come rimuoverli con questo trucco geniale

Si possono lucidare quelli opachi con il vapore. Uno dei trucchi più usati dalle nostre nonne per rinfrescarli prevede l’uso del vapore. E’ un metodo molto semplice, in grado di rimuovere anche macchie estremamente difficili, con facilità.

E’ sufficiente riempire una casseruola con acqua (meglio se distillata) e portarla a ebollizione; solo quando il vapore inizia a formarsi in modo abbondante, si devono posizionare i bicchieri in modo che, sia la parte interna, sia la parte esterna, vengano completamente avvolte dalla nuvola di condensa; una volta che il bicchiere si “riempie” di vapore, non resta che asciugarlo con un panno pulito.

Si può usare anche il succo di limone e aceto: una “pozione” naturale per bicchieri brillanti. Se il metodo del vapore non sortisce gli effetti desiderati, è possibile considerare l’eventualità di pulire i bicchieri con aceto e limone. Per questo trattamento è necessario portare a ebollizione una pentola con una soluzione formata da 5 parti d’acqua e una d’aceto. Una volta raffreddata, e aggiunto il succo di un limone, la soluzione è pronta per l’immersione dei bicchieri. Trascorsi alcuni minuti si può procedere a un’accurata asciugatura, e ammirare gli effetti poderosi di questo rimedio.

Con il bicarbonato si avranno dei bicchieri impeccabili con il bicarbonato. Il bicarbonato è uno degli ingredienti più spesso utilizzati nella realizzazione di detersivi naturali e, come vedremo, funziona egregiamente anche per combattere l’opacità dei bicchieri. Per usarlo a questo scopo, si aggiungono 5 cucchiai di bicarbonato di sodio ogni due litri d’acqua, e si lasciano in ammollo in questa soluzione i bicchieri da trattare per una notte.

La mattina successiva sarà sufficiente un solo risciacquo sotto l’acqua fredda per concludere il processo e poterne apprezzare i risultati.