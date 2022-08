Da qualche mese, cioè dal 30 giugno 2022, è scaduto il termine ultimo per fare la richiesta dell’esonero per non pagare il Canone Rai. Si tratta di una domanda, una sorta di agevolazione, che si può richiedere due volte l’anno, da tutti coloro che fanno parte di quelle categorie che possono esentarsi nel pagare questa tassa.

Ovviamente, i primi ad essere esonerati sono le persone che non possiedono una televisione, a patto che nessun membro della famiglia ne possieda uno. Questa domanda, può essere fatta la prima volta entro gennaio e vale per tutto l’anno, mentre poi si può fare entro il 30 giugno e vale solo per la seconda parte dell’anno. Chi ha una televisione e non ha parte di nessuna categoria deve per forza pagare 90 euro di Canone Rai, che viene direttamente addebitato sulla bolletta della luce. Vediamo quali sono le categorie esonerate.

Canone Rai, chi ha questa età non lo paga: ecco il modulo

Come stavamo dicendo, ogni anno, inserita nella bolletta della luce si deve pagare il Canone Rai, di solito in 20 rate, da gennaio fino a ottobre. Esistono però delle categorie ben specifiche che non devono pagarlo e quindi possono fare richiesta di esonero. Ad esempio, i primi esonerati sono gli anziani che hanno un reddito basso. Chi ha più di 75 anni ed ha un reddito non superiore a 8 mila euro non deve pagare per forza questo Canone e può fare domanda di esenzione. Per gli anziani, le date per il termine ultimo per la domanda sono diverse, ovvero la prima scadenza é entro il 30 aprile, mentre l’altra è il 22 agosto.



Altri esoneri

Oltre agli anziani e a chi non possiede una televisione ci sono altre categorie che sono esonerare. Abbiamo ad esempio le alcuni gruppi delle forze Armate Italiane, le Case del soldato e il Sale convegno dei militari delle Forze armate, gli ospedali militari.

Sono esonerati anche i militari che hanno una cittadinanza straniera che fanno parte della NATO e gli agenti diplomatici e consolari. Nel secondo caso però, l’esonero vale solo se nel loro Paese di origine, ci sono le stesse regole per gli italiani. Per finire sono esonerati anche le persone che vendono o riparano le televisioni.