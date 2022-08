Il lavandino rappresenta una sezione della cucina dall’utilità assoluta in quanto permette di comunicare direttamente con lo scarico. Quando facciamo i piatti, quando prepariamo le pietanze, ma anche quando “scarichiamo” residui di cibo sufficientemente ridotti. Anche e sopratutto per questo motivo il lavandino viene costantemente “sollcitato” ad un’azione di scarico costante, e data l’enorme varietà di cose che finiscono nel nostro lavandino. Dal proprio lavandino può infatti emergere un cattivo odore che può avere svariate cause, una su tutti è quella inerente alla stagnazione di acqua, ma anche alla fermentazione dei residui di cibo che vi sono caduti. Anche tubature vecchie possono causare questo un cattivo odore.

Cattivo odore nello scarico del lavandino? Ecco cosa fare: “geniale!”

Come porvi rimedio? Esistono vari prodotti specificamente concepiti per rimuovere la “puzza” che inevitabilmente “sale” dal nostro lavandino ma bisogna stare attenti perchè prodotti troppo aggressivi possono peggiorare la situazione magari danneggiando ulteriormente le tubature.

Se gli odori sono associati ad una interruzione, bisogna ovviamente provvedere con sistemi che possono rimuovere l’intasamento, attraverso acidi specifici oppure intervenendo direttamente sulle tubature, ma nella maggior parte dei casi basta provvedere con il seguente metodo.

E’ sufficiente utilizzare prodotti che naturalmente sono portati a “sciogliere” i residui organici, come il sale e il bicarbonato. Nello specifico possiamo utilizzare un “mix” composto da cinque cucchiai di sale grosso seguiti dalla medesima quantità di bicarbonato di sodio. Per far “agire” il tutto bisogna versare infine un paio di litri di acqua portata ad ebbolizione e poi versata in modo continuo direttamente nello scarico. Solitamente questa soluzione riduce di molto i cattivi odori.

Il bicarbonato può anche essere utilizzato nello stesso modo assieme all’aceto, diviso in una soluzione in parti uguali, anche in questo caso da versare nel lavandino così da lasciare agire per almeno 10 minuti. Gli ingredienti devono essere opportunamente amalgamati a sufficienza.