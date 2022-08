Le caratteristiche dei segni zodiacali sono molteplici e contraddistinguono in modo assoluto la percezione che abbiamo nei confronti dei nostri simili. Spesso il comportamento umano viene influenzato sia dal nostro carattere ma anche dalla volontà esclusiva. Insomma, dare un’ìdea precisa della nostra persona agli altri rappresenta una scelta parziale. Personalità molto orgogliose possono essere famose per essere autosufficienti, ossia fortemente legate al concetto di emancipazione ed indipendenza, indifferentemente dal contesto. Secondo lo zodiaco le personalità autosufficienti sono solitamente associate a segni specifici, quali sono?

Conosci i segni più autosufficienti secondo lo zodiaco. Sono questi 3!

Bilancia

Un segno equilibrato e sicuramente votato all’eccellenza ed alla perfezione come Bilancia non può che rientrare in lista: fin da bambini non amano dipendere in modo particolare da nessuno e questo si evidenzia sopratutto nei rapporti di coppia. Se da una parte questo è positivoo, manifesta anche una scarsa voglia di condividere gli spazi.

Sagittario

Sagittario segue le proprie regole e non si aspetta di essere compreso ed accettato al 100 % da tutti. Questo include anche la percezione che “causa” negli altri. E’ spesso considerato il “diverso” per eccellenza ma è fortemente portato a provvedere per se stesso, sempre e comunque, indifferentemente dal contesto.

Acquario

Autosufficienti perchè legati al concetto di autodeterminazione ed indipendenza. E’ difficile imporre un pensiero o un ragionamento “a forza” per Acquario che ha la prerogativa di fare sempre di testa propria, anche se questo significa affrontare problemi e mettersi dalla parte del “torto comune”. Acquario per questo motivo tende ad isolarsi.