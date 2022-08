La capacità di “strappare un sorriso” nei confronti dei nostri simili è da sempre considerato un enorme pregio, che in molti casi travalica il semplice “piacere” superficiale. Una persona in grado di scherzare al momento giusto anche nella funzione di sdrammatizzare è infatti considerabile alla stregua di una “Panacea” di tutti i mali, anche se come ogni tratto positivo va “regolato” in base alla situazione. In particolare tra gli uomini quelli più simpatici quasi sempre sono anche i più scherzosi, e sono quelli che nella giusta misura ottengono anche più successo nell’ambito sentimentale. Ma quali sono gli uomini più scherzosi secono lo zodiaco?

Ecco gli uomini più scherzosi secondo lo zodiaco. Li conosci?

Leone

Si “eleva” indubbiamente anche tra i segni più divertenti, perchè è in grado di non “forzare mai la mano” a fronte di situazioni decisamente complicate. La sua migliore dote è quella che permette di sdrammatizzare anche se a volte risulta un po’ inopportuno, ma sempre genuino.

Pesci

Pesci è sensibile ma anche dotato di grande intelligenza umoristica. Fa largo uso di sarcasmo ma non è mai offensivo o “pesante” anche quando prende in giro qualcuno. Non ama le battute banali ma è sempre votato alla battuta.

Gemelli

E’ un uomo che ride poco ma che riesce a strappare un sorriso quasi a trutti, anche per una certa connotazione “polivalente”. Non utilizza uno “slogan” per far ridere e non si considera un pagliaccio ma è dotato di un grande spirito di osservazione che è alla base della sua indole scherzosa.