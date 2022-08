Nella vita la maggior parte delle persone è alla ricerca di un contesto “tranquillo”, non estremo quanto sopratutto moderato, pacato, misurato. Questo si evidenzia sopratutto con il raggiungimento della maggiore età, ed è un ragionamento che contagia quasi tutti. Anche caratterialmente, in molti casi, le personalità che sono in grado di non apparire troppo radicali ed estreme sono viste di buon occhio e danno l’idea di essere giudiziose. Anche secondo lo zodiaco esistono personalità, solitamente associate a segni specifici, che sono conosciute per essere i più moderati. Quali sono?

Ecco i segni moderati secondo lo zodiaco, li conosci? Sono questi

Capricorno

Non si fa problemi a mantenere e giustificare posizioni non definibili “mainstream”, ma non per una questione legate a voler apparire bastian contrario. In realtà Capricorno pur essendo un “duro”, un carattere spigoloso e intrattabile a momenti, è anche molto giudizioso e comprende ogni opinione, apparendo quindi moderato al 100 %.

Toro

E’ sorprendentente elastico nelle opinioni ma questo non significa che risulti incoerente, anzi, di primo impatto Toro appare fin troppo duro di comprendorio, quasi ottuso, Ma si tratta per l’appunto di un’impressione perchè è un grande ascoltatore e difficilmente assume posizioni radicali sopratutto perchè tiene conto delle opinioni di tutti.

Bilancia

Quasi naturalmente, ecco Bilancia che non può mancare quasi mai in questo tipo di “liste”. Non solo è “nato moderato”, ma riesce anche a rendere meno “spigolose” le situazioni portandolo verso la normalizzazione vera e propria. Bilancia è un esempio per tutti da questo punto di vista, ed è lui stesso a propendere per la moderazione.