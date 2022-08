Ecco il trucco per rimuovere le macchie dai tappeti: geniale

Rimuovere le macchie dai tappeti non è così difficile come può sembrare perché lo sporco si sedimenti ma invece si deposita in superficie. Le macchie sui tappeti sono spesso inevitabili con la presenza di animali domestici e bambini in casa. Ma anche se non è possibile evitare completamente questi problemi, ci sono modi per gestirli e limitare il rischio che le macchie rimangano fisse e permanenti.

I tappeti sono composti per la maggior parte delle volte da fibre sintetiche, le quali sono dei composti non naturali e quindi plastici, dove per rimuovere le macchie non serve un gran dispendio di fatica. Dipende, però, dal tipo di macchia. Non tutte le macchie sono facili da eliminare ma di certo a ogni problema corrisponde una soluzione.

Le macchie sui tappeti possono sembrare terribili e antiestetiche, ma questo non significa che non possano essere rimosse. Si tratta semplicemente di trovare il detergente giusto per il tipo di macchia. Alcuni dei tipi più comuni di macchie sui tappeti sono:

sangue che può essere facilmente rimosso dai tappeti con una miscela di acqua fredda e una piccola quantità di solfato di sodio o sapone da bar;

cibo e bevande, le più comuni, che si rimuovono mescolando 2 cucchiai di bicarbonato di sodio con una tazza di acqua calda e 2 tazze di acqua fredda;

olio, dall’olio motore al grasso di cucina, sono le più difficili da rimuovere. Per pulire questo tipo di macchie, mescoliamo 2 cucchiai di sapone per piatti con un quarto di acqua fredda;

caffè, dove si può usare acqua fredda per lavare immediatamente l’area. Se la macchia si è già formata e asciugata, mescoliamo invece un cucchiaio di sapone con un litro di acqua fredda;

pipì di cane, gatto o bambino, si elimina la macchia mescolando un cucchiaio di sapone per piatti con 3 tazze di acqua fredda.

Togliere le macchie dai tappeti: usi e soluzioni

Le macchie di cibo e bevande sui tappeti, soprattutto quelle di vino, sono molto comuni. Alla soluzione consigliata possiamo aggiungere il suggerimento di versare qualche cucchiaio di acqua calda e una tazza di bicarbonato di sodio sulla zona macchiata. Lasciamo riposare per circa un’ora e poi passiamo l’aspirapolvere. Il bicarbonato di sodio è un ottimo disinfettante che interviene efficacemente nella rimozione delle macchie, anche quelle di sangue.

L’olio, invece, è davvero ostico. Con il bicarbonato basteranno due cucchiai e un litro di acqua calda da tamponare. Lasciare riposare l’area per circa un’ora e poi passare l’aspirapolvere sulle aree macchiate.

Per rimuovere le macchie di caffè dai tappeti, versiamo acqua calda e aceto bianco sulla zona macchiata. Lasciamo riposare un’ora e poi passiamo l’aspirapolvere.

Quando il cane, il gatto o il bambino fanno pipì sul tappeto, bisogna intervenire subito con la soluzione consigliata. Ma qualora la macchia fosse già formata e asciugata, dovremo mescolare 2 cucchiai di ammoniaca con un litro di acqua calda. Versiamo la miscela e tamponiamo l’area macchiata con un panno per poi lasciare asciugare. Calcoliamo un tempo di circa 3/4 ore. Si può anche mescolare 1 cucchiaio di ammoniaca con un quarto di acqua calda.