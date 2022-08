I capi non profumano abbastanza? aggiungi delle gocce di questa sostanza

Se i nostri capi non profumano abbastanza o meglio non hanno la fragranza che desideriamo ritrovare, urge trovare una soluzione efficace. Il bucato, infatti, non deve necessariamente avere un odore chimico. Esistono molti modi naturali per rendere il bucato profumato, senza l’uso di fragranze o additivi artificiali.

Alcune profumazioni sono buone ma sono palesemente finte. Oggi esistono molti detersivi sul mercato e tutti dicono di riuscire a pulire i vestiti e a lasciarli profumati. Sai perché? Perché la maggior parte dei prodotti per la pulizia contiene un additivo chimico che conferisce loro un odore dolce o fruttato, si tratta di fragranze artificiali.

Tutte queste sostanze chimiche non solo possono essere dannose per l’ambiente, ma possono anche causare reazioni allergiche nelle persone sensibili. Per fortuna, non c’è bisogno di profumi “finti” per ottenere sempre quella sensazione di freschezza dall’asciugatrice. Basta saper utilizzare gli ingredienti naturali giusti.

I tuoi capi non profumano come vorresti? Scegli gli ingredienti naturali

Gli agrumi, come i limoni e le arance, sono ottimi per pulire e rinfrescare naturalmente il bucato. Contengono limonene e altri antiossidanti, oltre ad alcuni conservanti naturali. Il limonene è un composto forte che ha dimostrato di uccidere germi e batteri. Può essere usato per pulire e deodorare molti prodotti per la casa, compreso il bucato.

È possibile preparare un’acqua per il bucato infusa di agrumi aggiungendo alcune fette di limoni o arance alla lavatrice, oppure aggiungendo olio essenziale di agrumi al ciclo di lavaggio. Inoltre, l’acido citrico contenuto negli agrumi può essere utilizzato come smacchiatore naturale qualora ci trovassimo al cospetto di una macchia.

Il bicarbonato di sodio è un’ottima alternativa naturale agli ammorbidenti. Non solo deodora il bucato, ma lascia anche i capi morbidi e puliti. È sufficiente aggiungere 1/4 – 1/2 tazza di bicarbonato di sodio alla lavatrice per alcuni cicli, oppure aggiungerlo al bucato a mano. Inoltre, possiamo mettere una tazza di bicarbonato di sodio in un sacchetto a rete e appenderlo nell’armadio.

Il bicarbonato di sodio può essere usato anche come detergente naturale. Basta cospargerne un po’ all’interno della lavatrice o nel dispenser al posto dell’ammorbidente. Il prodotto non è solo un’ottima alternativa agli ammorbidenti e ai detergenti, ma è anche un neutralizzatore naturale ed efficace di CO2.

Possiamo sostituire i profumi naturali al bucato utilizzando gli oli essenziali al posto delle fragranze artificiali presenti nella maggior parte dei detersivi. Basta aggiungere alcune gocce dei vostri oli essenziali preferiti a un flacone spray riempito d’acqua, oppure aggiungerli al bucato a mano. Gli oli essenziali sono un’ottima alternativa naturale alle fragranze sintetiche.

Sono migliori per l’ambiente e per la salute. Sono anche molto più convenienti. Assicuriamoci però che gli oli essenziali utilizzati siano 100% naturali. I migliori oli per il bucato sono quelli di lavanda, menta piperita, citronella e arancia. È anche possibile utilizzare combinazioni di oli per creare profumi unici. L’importante è non eccedere con la fragranza e seguire le istruzioni per l’uso riportate sul flacone. Infine, possiamo usare dei foglietti per l’asciugatrice con oli essenziali così da aumentare il profumo del nostro bucato.