Per lavare la tua biancheria in maniera ottimale e ottenere capi perfettamente puliti e igienizzati non solo è importante dividerli per colore e per tessuto e impostare il programma più adatto. È fondamentale anche scegliere la giusta temperatura di lavaggio!

Alcuni capi possono essere lavati a temperature più alte, così da ottenere una perfetta pulizia e igienizzazione degli stessi. Altri, invece, devono essere necessariamente lavati a temperature basse, se non addirittura a freddo, per pulirli senza rovinarli. Per sapere quale sia la giusta temperatura di lavaggio per un capo di biancheria, la prima cosa che devi fare è leggere l’etichetta; in questo modo saprai se è adatto per il lavaggio in lavatrice e a quanti gradi deve essere lavato.

Anche senza leggere l’etichetta, però, puoi capire a che temperatura è meglio lavare la tua biancheria, seguendo alcune, semplici, regole generali. Ecco alcuni consigli sulla temperatura ideale per ottenere un bucato perfettamente pulito senza rischiare di rovinarlo.

I gradi a cui lavare i capi scuri, bianchi e in base al tessuto

La biancheria sporca è uno dei luoghi in cui i batteri si annidano e proliferano più facilmente. Per questo è importante lavarla il prima possibile, senza lasciarla per troppo tempo nel contenitore apposito, impostando una temperatura dell’acqua che consenta di ucciderli.

La temperatura ideale per eliminarli in modo efficace va dai 40° ai 60°.

Alcuni elettrodomestici di ultima generazione hanno una tecnologia particolare che permette di igienizzare i tessuti. È il caso della nuova lavasciuga Bosch: l’opzione Hygiene Care igienizza i capi, anche i più delicati, con un trattamento ad aria calda (fino a 70°C.) a secco, per non rovinare i tessuti, prima di iniziare il lavaggio vero e proprio a temperature normali di 30 o 40°C.

Le lenzuola si lavano a una temperatura che va dai 40° ai 60°. Puoi lavare a 60° le tue lenzuola bianche di cotone o di lino, mentre per le lenzuola colorate è meglio non superare i 40°. Vanno sempre messe in lavatrice da sole e bisogna separare quelle bianche da quelle colorate.

I capi bianchi, a seconda del tessuto, possono essere lavati a 30°, 40° o 60°. Di solito, la temperatura ideale di lavaggio per capi bianchi non troppo sporchi è di 30° – 40°. Le fibre sintetiche vanno sempre lavate a 30°, o addirittura a freddo.

A 60° si lavano lenzuola e asciugamani in cotone, quando sono particolarmente sporchi. I capi di colore nero o comunque scuri andrebbero lavati a una temperatura che non superi i 30°. Temperature più alte, infatti, rischiano di farli sbiadire.