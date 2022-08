La modestia è una delle qualità più apprezzabili in quanto rappresenta l’abilità di minimizzae i propri aspetti e azioni positive ponendosi in una condizione di estrema umiltà. Il termine modestia indica proprio una presa di coscienza delle proprie possibilità, che si manifesta per lo più attraverso un atteggiamento schivo, disinteressato o timido. Essendo un tratto “naturale” e positivo, viene anche dissimulato, in quanto esistono varie personalità che imparano a fingersi modesti pur non essendolo affatto. I falsi modesti sono molti, quasi tutti secondo lo zodiaco fanno parte dei seguenti segni, che corrispondono proprio ai falsi modesti. Quali sono?

I segni “falsi modesti” secondo lo zodiaco, quali sono? Ecco la risposta

Vergine

E’ un maestro nel dissimulare le proprie attitudini e nascondere quello che pensa. Vergine è un segno assolutamente degno di rispetto in quanto ha numerose qualità ma non è assolutamente umile. Però ama essere circondato di complimenti ed è semplicemente per questo che finge abbastanza bene una modestia che non ha.

Bilancia

Non ama sbandierare le proprie capacità ma in fondo è convinto di essere se non unico, quantomeno molto speciale. Bilancia però è sinceramente umile però a volte esagera con la falsa modestia al punto che diventa quasi ridicolo il suo negare di essere bravo in qualcosa.

Leone

Fa complimenti a tutti, ed è un grande motivatore e adora stare al centro dell’attenzione. Leone è un segno che piace a molti ma non a tutti perchè chi lo conosce bene può considerarlo molto “artificioso” se non addirittura falso.