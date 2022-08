In determinati momenti della vita, quasi tutti sono portati ad approfondire alcune relazione sociali e magari frequentare persone affini con il preciso intento di “sistemarsi” ma anche solo per un concetto di amore romantico. In genere l’amore è qualcosa di molto positivo, ma che può anche accecare il giudizio essendo anche simbolicamente la ragione contro l’impulso, l’istinto vero e proprio. Soffrire “pene d’amore” è alla base del vivere “normale”, al punto che gli esseri umani hanno sviluppato nel corso dei millenni poesie, trattati, canzoni e film per evidenziare le innumerevoli dinamiche legate ai problemi di cuore. Esistono comunque personalità che per vari motivi, non sempre facili da definire, sembrano essere particolarmente portati a soffrire molto per amore. Quali sono questi segni che soffrono in amore?

I segni zodiacali che soffrono di più per amore sono questi. Lo sapevi?

Acquario

Tende ad innamorarsi discretamente spesso ma non ama le responsabilità. E questo è un problema sopratutto nell’età adulta in quanto la “normalità” prevede una tendenza a legarsi per “sistemarsi”. Acquario è un profilo che circonda di attenzioni il partner di turno ma spesso non è “sufficiente” proprio perchè non da l’impressione di volersi sistemare, ecco perchè viene lasciato spesso.

Scorpione

Geloso il “giusto”, attento verso il partner ma anche estremamente portato al controllo. Non è uno “stalker”, assolutamente ma intende sempre essere molto presente nella vita della controparte, pur non essendo mai intenzionato davvero a rappresentare l’invadenza. Secondo Scorpione una coppia è un unico elemento e deve condividere praticamente tutto. Questo però non “sta bene” e porta alla perdita di empatia ed affetto, in molti casi.

Leone

Possessivo ma non aggressivo, Leone deve essere sempre presente, anche fisicamente, accanto al partner. Però anche se è un segno “leggero” e non “pesante” questo crea solo problemi sopratutto quando la relazione si è oramai stabilizzata: Leone è simpatico ma inevitabilmente il concetto di non lasciare spazi porta enorme frustrazione.