Con il termine cellulite indichiamo quel fastidioso accumulo di grasso che si mostra tramite la manifestazione di piccole fossette sulla pelle dei fianchi e dei glutei. Questo problema accomuna molte donne, che si interrogano sul come ridurlo o fermarlo. Bere molto è uno dei consigli sentiti e risentiti, ma la verità è che non basta. Oggi vedremo come poterlo fermar esegue do delle accortezze fondamentali nella vostra vita.

Non basta bere: ecco come ridurre la cellulite

Partiamo col dire che la cellulite ovviamente non è una malattia grave, ma questa può essere brutta agli occhi può far sentire a disagio quando si vestono con pantaloni corti o con il costume da bagno. È un disturbo che rivela una certa familiarità, nel senso che se una madre ne soffre le figlie sono legate ad un rischio di manifestarla a loro volta che è lievemente superiore alla media, ma molto può essere fatto a livello preventivo iniziando ad esempio dallo stile di vita e contrastando.

I fattori che non fanno altro che peggiorare la cellulite sono: sedentarietà, cattiva alimentazione, fumo, alcool, stress e difficoltà intestinali. Non dimentichiamo poi che i vestiti eccessivamente attillati e le calzature scomode e poco traspiranti facilitano la ritenzione idrica e collaborano ad alterare il microcircolo del tessuto adiposo favorendo inoltre al suo interno l’ammasso di tossine.

Guarire o rimuovere la cellulite, a seconda che la si valuti o meno come una malattia, è quasi inattuabile, ma è invece possibile fare molto per limitare il più possibile il fenomeno, così da rendere l’effetto estetico marginale o quasi. Il grande consiglio è favorire metabolismo e microcircolazione sia tramite uno stile di vita attivo, sia attraverso diverse piccole accortezze spesso sottovalutate tipo: evitare di incrociare le gambe per lunghi periodi, in quanto tale posizione rende più difficoltosala circolazione per compressione dei casi.

Poi evitare se possibile di passare troppo tempo in piedi in posizione fissa, in quanto la forza di gravità rende più faticoso il ritorno venoso al cuore.Bisogna anche evitare i vestiti e le scarpe troppo strette, che aggravano la circolazione, fanno eccezione le calze a compressione progressiva, che rappresentano invece un aiuto ottimo ed efficace.

Infine, evitare o ridurre l’adopero di tacchi alti.Ecco dunque ulteriori consigli su come ridurre questo problema/disagio della cellulite.