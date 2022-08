Da millenni il problema legato alla pulizia dei capi di abbigliamenti ed in generale quello legato all detergenza dei tessuti costituisce qualcosa che inevitabilmente condiziona tutti, perchè ogni persona deve prima o poi lavare i propri vestiti. A partire dall’industrializzazione, sopratutto con il Novecento le abitazioni hanno iniziato a riempirsi con una serie di elettrodomestici come la lavatrice, oramai presente in ogni abitazione. Ma il concetto di bucato seppur sicuramente reso più semplice da strumenti e prodotti sempre più moderni, è corredato da una serie di consigli e cose da fare e da non fare, anche in relazione ad azioni considerate “scontate”, come stendere i capi ad asciugare. Cosa succede a lasciare troppo a lungo i capi stesi ad asciugare?

Non lasciare a lungo i capi stesi, altrimenti ecco cosa succede

Sopratutto in questi mesi estivi, corredati da un caldo spesso eccessivo, asciugare il proprio bucato costituisce qualcosa di quasi immediato in quanto grazie all’efficacia del sole sopratutto nelle ore più calde è possibile ottenere un bucato pronto ad essere utilizzato o riposto nel giro di poche ore dalla “stesa”.

Tuttavia il sole, sopratutto se troppo aggressivo può avere anche un’azione “malevola” sui nostri abiti. Per questo motivo bisogna assolutamente evitare di stendere abiti eccessivamente “zuppi” d’acqua, in quanto l’azione del sole, sopratutto per i capi di abbigliamenti di colore scuro, sarebbero colpiti in modo troppo aggressivo, riducendo la naturale brillantezza dei colori e determinando anche un possibile restringimento.

Quando possibile quindi è sempre meglio fare uso della centrifuga anhe a velocità non eccessivamente elevate, e nel caso di tessuti delicati (come seta e lino) è sufficiente lavae a mano avendo l’accortenza di far “sgocciolare” i capi di abbligliamento prima di stenderli così da ridurre i rischi sopracitati.

Anche i jeans non vanno stesi se non preventivamene “agitati” energicamente. Il tessuto di questi pantaloni infatti tende a sbiadirsi con un’azione eccessiva del sole.