Oroscopo Branko settimana dall’8 al 14 agosto 2022: previsioni per tutti i segni

Leggi l’oroscopo di Branko per la settimana dall’8 al 14 agosto 2022, rivolto a tutti i segni dello zodiaco. Agosto procede tra alti e bassi. Quali novità entusiasmanti o terribili colpi di scena avranno in serbo gli astri nelle prossime giornate? Se vuoi scoprirlo in anticipo, non perderti le seguenti previsioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Branko per la settimana, pubblicate nel libro Calendario Astrologico.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko la settimana partirà decisamente bene. Lunedì, infatti, chi si sta godendo un viaggio all’estero, potrebbe ritrovarsi invaghito di uno straniero. Martedì sarai sia goloso d’amore che geloso, se non farai attenzione. Domenica qualcuno vivrà un travolgente colpo di fulmine.

Toro

Lunedì un famigliare potrebbe preoccuparti o avere bisogno di te. Mercoledì l’amore farà tornare qualche Toro spensierato come quando era adolescente. Giovedì, purtroppo, Venere comincerà un nuovo transito non favorevole che renderà l’amore più agitato.

Gemelli

Lunedì potrai prenderti meno impegni e provare a staccare il cervello dai doveri di ogni giorno. Martedì l’eros ti chiamerà. Sentirai una inaspettata e intensa passione, la voglia di innamorati e metterti in gioco. Venerdì Venere diventerà bella e ti darà una marcia in più in amore.

Cancro

Lunedì saranno molti i nati in Cancro che partiranno per le meritate vacanze estive. Martedì riuscirai a spazzare via i pensieri di lavoro che ti hanno afflitto a lungo. Domenica un cambio di Luna particolare potrebbe regalarti l’occasione di un incontro speciale.

Leone

Come indica l’oroscopo di Branko la settimana comincerà molto bene. Lunedì avrai voglia di mettere in gioco la tua fantasia, la tua creatività. Martedì faresti bene a fare un veloce controllo medico, se non ti sentirai in piena forma. Giovedì Venere entrerà nel tuo cielo.

Vergine

Lunedì dovrai tenere a bada la tua incontenibile gelosia nei confronti del partner. Martedì chi si è invaghito di una persona, potrebbe sentirsi pronto a dichiararsi apertamente. Venerdì le stelle potrebbero offrirti l’opportunità di concludere un affare proficuo: non fartela scappare.

Bilancia

Lunedì le storie d’amore si arricchiranno di sentimenti profondi, di una buona sintonia affettiva. Martedì dovrai fare molta attenzione ed evitare di diventare un po’ troppo cocciuto. Sabato il tuo cuore batterà così forte che ti sembrerà di vivere un vero film d’amore!

Scorpione

Lunedì ti sentirai particolarmente creativo, desideroso di esprimere la tua vena artistica. Mercoledì l’amore si avvicinerà anche negli Scorpione separati da poco o single incalliti. Sabato sarà impossibile resistere a un’improvvisa e travolgente attrazione sexy.

Sagittario

Secondo le anticipazioni astrologiche di Branko la settimana partirà con il piede giusto. Lunedì le stelle ti offriranno nuovi stimoli, nuove opportunità da prendere al volo. Martedì sarai letteralmente goloso di sesso. Venerdì un dolce plenilunio porterà l’more anche a chi non lo stava cercando.

Capricorno

Lunedì qualcuno si sorprenderà a fare dei sogni proibiti pensando a una persona. Mercoledì saranno diversi i Capricorno bisognosi di cambiare, di cercare loro stessi. Venerdì ci sarà un plenilunio che potrebbe regalarti un successo inaspettato.

Acquario

Lunedì le stelle potrebbero riservarti qualche nuova conoscenza. Martedì dovrai fare molta attenzione per gestire al meglio una strana gelosia o un sospetto nei confronti di qualcuno. Sabato rischierai di diventare troppo possessivo: sii prudente, se non vorrai allontanare l’altro.

Pesci

Lunedì ti aspetta una giornata un po’ sottotono. Possibili disturbi fisici, un po’ di stanchezza o di nervosismo. Mercoledì le stelle potrebbero regalarti degli incontri particolarmente sexy. Sabato si preannuncia una giornata all’insegna del mare e dell’amore.