Oroscopo Paolo Fox domani, 8 agosto 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox di domani lunedì 8 agosto 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani, 8 agosto: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni finali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani avrai energia e creatività da vendere. È probabile che sia tornato anche il senso di avventura e il desiderio di rivincita dopo un passato deludente. Tu hai sofferto particolarmente del blocco degli ultimi anni e ora hai una gran voglia di prenderti un riscatto.

Previsioni astrologiche Paolo Fox domani: Capricorno

Anche se l’amore sta procedendo bene, i silenzi dei giorni scorsi potrebbero aver pesato parecchio sul rapporto di coppia. Qualcuno sarà stato perfino rimproverato dal partner per questa ragione. Dovresti cominciare a fare pace, considerato che da giovedì le cose cambieranno radicalmente.

Previsioni Paolo Fox domani: Acquario

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani ti sentirai più libero, merito anche di una bellissima Luna favorevole. Meno male, perché i giorni scorsi sono stati molto faticosi dal punto di vista emotivo. Con Mercurio non più opposto avrai le idee più chiare, una marcia in più. L’unico cruccio sarà rappresentato dall’amore.

Oroscopo domani: Pesci

Domani potrebbe essere un’altra giornata un po’ confusa. La Luna in aspetto contrario non aiuterà! Occhio a non riaprire vecchie questioni, non discutere per cose inutili. Spesso hai la sgradevole sensazione di aver fatto tanto e in cambio di aver ricevuto poco. Forse in questa giornata vorrai restartene un po’ per conto tuo.