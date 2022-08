Le varie personalità sono contraddistinte in particolar modo dalla percezione che hanno nei contesti sociali. Sono in molti a considerare il fattore critico come evidenza di un carattere, in sostanza si conosce qualcuno realmente solo nelle condizioni di crisi. Per questo esistono delle personalità che, al netto delle naturali differenze, sono considerabili tendenzialmente difficili da “trattare”: facilmente nervosi, ansiosi, preoccupati e difficili da sopportare quando le cose si mettono male. Secondo lo zodiaco sono soprattutto alcuni i segnisegni più intrattabili secondo l’oroscopo. Li conosci?

Questi sono i segni più intrattabili secondo lo zodiaco. Li conosci?

Bilancia

Rappresentano alla perfezione le personalità con un autocontrollo limitato dell’ansia. Parzialmente, nelle condizioni Giuste Bilancia riesce ad apparire serafico e tranquillo, ma non appena si trova in contesti a lui non favorevoli, evidenzia una forma di intolleranza decisamente percepibile, che causa nervosismo ai presenti. Risulta anche difficile tenerla a bada.

Scorpione

Diverso il tipo di intrattabilità dello Scorpione che pretende di essere trattato con rispetto ed equità in tutti i momenti. Se si sente preso in giro diventa scostante, nervoso anche intollerante, manifestando quindi l’opposto di ciò che evidenzia quando è tranquillo. Maggiori sono gli sforzi per tenerlo buono e minori sono le possibilità di successo.

Vergine

È formalmente convinto di essere sempre dalla parte della ragione e questo viene evidenziato quando è nel bel mezzo di un litigio ciò risulta evidente: qualsiasi attacco o critica viene percepito come qualcosa di estremamente offensivo e Vergine tiene conto di ogni persona che non è d’accordo con lui.