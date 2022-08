Se desideri le coccinelle in giardino, avvicinale così

Le coccinelle sono insetti utili sia per l’orto sia per il giardino, in quanto si nutrono di altri insetti che si trovano sulle piante. Per questo sono molto importanti in agricoltura per combattere i parassiti, soprattutto gli afidi. Insetti che non solo sono belli a prima vista, ma si dice anche che se si posano su di te ti porterebbero fortuna. Come possiamo attirarle nel nostro giardino?

Come attirare

Le coccinelle, sono degli insetti più amati da contadini e dai giardinieri che non usano pesticidi, in quanto, come abbiamo già detto sopra, esse si nutrono di cocciniglie, afidi, le loro uova e anche di tutti gli altri parassiti fitofagi, cioè che mangiano la parte verde della pianta. Uno dei modi per attirarle è utilizzando delle piante che, attraverso il loro odore, riescono a farle avvicinare. Ma quali piante possiamo utilizzare?

Aglio e menta

Uno degli alimenti che non manca in cucina e che attira le belle coccinelle è l’aglio. L’aglio fa parte della famiglia delle Liliacee e cresce sottoterra. E’ molto facile da coltivare e se trapiantata nel mese giusto può donarvi anche splendidi capolini fioriti viola. Ma non solo questo, anche la menta avrebbe questo “potere”. La Menta è una pianta appartenente alla famiglia delle Labiate, è facile da coltivare ed è grazie al suo forte aroma che le coccinelle si avvicinano a lei. Inoltre questa pianta viene usata molto in cucina ma è benefica anche per la salute del cane ed è capace di allontanare le zanzare e altri insetti.

Il geranoio, fiordaliso e gelso

Uno dei fiori che si possono trovare anche sul balcone è il Geranio, oltre ad attirare le coccinelle questo fiore attira anche i coleotteri, ma non solo riesce ad attirare le coccinelle. Questo fiore è capace di allontanare le zanzare e altri tipi di insetti da casa tua. Il Fiordaliso è una pianta appartenente alla famiglia Asteracea composta da fiori blu-azzurri. Oltre ad essere attratte dallo splendido colore dei suoi fiori la coccinella è attratta anche dal polline di questa pianta. Piazzare dei fiori di Fiordaliso nel vostro orto, sarà la scelta migliore per attirare questi piccoli insetti. Infine, l’ennesima pianta che attira questi insetti porta fortuna, è il Gelso. Il Gelso è un albero simile a quello delle more infatti ha gli stessi frutti, che sono molto nutrienti. Quest’albero, originario dell’Asia è stato utilizzato anticamente, anche per l’allevamento del baco da seta. Ora spetta a voi prendervi cura di questi splendidi insetti!