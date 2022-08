Se mangi questi alimenti perderai peso molto velocemente: ecco quali

Ci sono alimenti con cui perderai peso molto velocemente rispetto ad altri. Vuoi sapere quali sono? vediamoli insieme secondo i suggerimenti di uno studio condotto da MioDottore.it

La piattaforma mette al primo posto il benessere degli italiani e ha intervistato persone in procinto di perdere peso. Al primo posto nella classifica, si evince che per il 38% degli intervistati dimagrisce cominciando a mangiare “bene”. Il sondaggio ha dunque rilevato che perdere peso è sicuramente il sogno assoluto, ma il desiderio è non fare rinunce e mangiare cose bilanciate.

Sappiamo, infatti, bene, che oggi sul mercato non mancano integratori, polveri e bevande che promettono di bruciare grassi e aumentare il metabolismo, ma sono tutte sciocchezze. Una dieta equilibrata aiuta ad avere a lungo termine un’alimentazione sana e permette di stare in ottima salute più a lungo. Se la colleghiamo ad attività fisica poi, il benessere è triplicato.

Alimenti per perdere peso velocemente

Ecco una lista di alimenti da avere sempre in dispensa per mangiare bene a perdere peso velocemente.

Lenticchie: il corpo ha bisogno di ferro per bruciare le calorie. Il ferro facilita il flusso di ossigeno in tutto il corpo, aumentando l’energia e il metabolismo. Sono un ottima proteina con fonte di fibre e garantiscono anche una capacità digestiva maggiore rispetto ad altri alimenti. Le verdure crocifere come broccoli, cavoli, cavolfiori e cavolini di Bruxelles contengono tre nutrienti essenziali che alimentano il metabolismo: vitamine del gruppo B, calcio e vitamina C. Quantità elevate di acqua e fibre garantiscono un miglioramento del metabolismo. Peperoncino: i cibi piccanti contengono sostanze chimiche naturali che accendono il metabolismo, aiutano anche a frenare la fame. Carni magre: Mangiare carni magre come pollo e tacchino richiede più energia per digerirle completamente. Inoltre, tutte queste proteine aiutano a preservare la massa muscolare e mantengono il metabolismo al suo apice. Avena: L’avena senza glutine è un cereale integrale incredibilmente sano che fornisce diverse vitamine e fibra e abbassa anche i livelli di insulina. Gli agrumi: in particolare limoni e pompelmi, sono ottimi per la digestione essendo a basso contenuto di zuccheri. Contengono la vitamina C che è importante per il normale metabolismo dei grassi. Cereali integrali: aiutano a mangiare di meno e favoriscono la digestione

Cibi per tenere a bada insulina e colesterolo

Ciò che importa, in una dieta equilibrata è anche tenere a bada insulina e colesterolo per garantire una salute ottimale. Il pesce grasso come salmone, tonno e aringhe, grazie all’omega 3 riducono drasticamente le infiammazione, aumentano il colesterolo HDL, ossia quello buono. la frutta secca, grazie all’apporto di proteine, aiuta a digerire maggiormente, sono un grasso buono che aiuta il metabolismo e determinano un abbassamento dell’insulina, mantenendo livelli normali di glicemia.