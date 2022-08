Arbusti, alberi e piante da potare dal 12 agosto: ecco la lista

Alcuni arbusti, alberi e piante devono essere potate in agosto con lo scopo di orientare il loro sviluppo e forma e per favorire la crescita in autunno. Proprio come la potatura del mese scorso, anche quella di agosto è piuttosto leggera. Utile principalmente a definire meglio la forma delle piante, un piccolo sfoltimento serve per prepararle allo scatto di crescita prevista per i mesi seguenti.

Quali arbusti, alberi e piante da potare in agosto

Agosto è il mese di potatura degli alberi da frutto e molti arbusti per eccellenza. È un lavoro che va svolto per tenere sotto controllo la crescita e la forma delle piante e non per correggerne la struttura o per togliere più parti. In ogni caso, prima di cimentarti nel lavoro di potatura, dovresti innaffiare le tue piante, specie durante le giornate più torride di questi giorni.

Ti potrebbe interessare: Nessuno lo sa ma ecco un trucco per pulire le persiane di alluminio: geniale

Alberi da frutto da potare in agosto

Molti alberi da frutto andrebbero potati in agosto, in special modo quelli che producono i loro frutti in inverno. Tra questi troviamo il limone, il pero, la vite, il kiwi, i piccoli agrumi, ma anche il pesco e il ciliegio. Una buona potatura in agosto dovrà togliere le parti cresciute troppo. Questa operazione serve garantire una maggiore quantità di luce e aria attraverso l’albero. Coì facendo, i frutti, rimasti all’ombra, riusciranno a maturare meglio

Agosto: quali piante rampicanti

Le piante rampicanti da potare in agosto, tra i quali le rose, il caprifoglio e il glicine, necessitano di ridurre la loro crescita, accorciando con tagli netti tutti i rami a circa un metro. Dovrai potare i gambi finali, lasciando solamente poche foglie verdi. Alcune piante rampicanti, come il caprifoglio, hanno steli che durano poco. Ti converrà alcuni di questi steli più vecchi, per vitare che produca fiori solo sulla parte in alto. Il glicine, invece, ha bisogno di essere potato sia in estate, sia in inverno.

Le rose rampicanti vanno potate per togliere i rami rovinati, sottili, morti o malati. Dovresti avere cura di accorciare i germogli laterali e rimuovere le parti flosce. In questa maniera le aiuterai a crescere sane e fiorire a lungo. Ricordati, però, che la potatura in agosto non deve assolutamente esporre i rami più grandi e il tronco al sole. I raggi solari, se diretti e forti. potrebbero bruciare la corteccia e danneggiare la pianta. Se per sbaglio avessi esagerato con la potatura, dovrai assicurarti che tronco e rami scoperti siano protetti con la calce bianca riflettente.