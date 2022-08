Il contesto legato alle forniture energetiche fa “tremare” ogni categoria di cittadino, perchè banalmente tutti abbiamo bisogno di elettricità, luce e gas, sopratutto in vista dei mesi autunnali ed invernali. Il 2022 è stato decisamente negativo dal punto di vista dei rincari che hanno interessato in maniera generica tutta la popolazione italiana dopo il lungo periodo costellato dalla pandemia causata dal Covid. Come evidenziato dall’ARERA, ossia l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, un’autorità amministrativa indipendente adibita a regolarizzare e calcolare le diversi componentistiche legate all’energia, già a partire dallo scorso anno in previsione della maggiore richiesta di forniture energetiche sono stati calcolati rincari corrispondenti a circa il 50 % rispetto al 2021 per quanto riguarda le forniture di luce e gas.

Gli eventi che ben conosciamo, corrispondenti alla guerra in Ucraina, che ha portato l’occidente a doversi organizzare in virtù del nuovo blocco politico che si è definito, oltre alle problematiche legate alle fonti di energia, un problema che diventerà sempre più insistente in futuro. Questo ha portato le nazioni europee, Italia compresa ad organizzarsi con dei decreti, come quello Energia, concepito per ridurre e bloccare i rincari per le fasce di di popolazione meno abbienti, di fatto modificando una regolamentazione che esisteva già lo scorso anno.

Bollette luce e gas, è ufficiale: nuovi rincari in arrivo. “Allucinante”

Tuttavia sono previsti nuovi rincari come ha fatto notare nuovamente ARERA, che dovrebbero essere corrispondenti addirittura al 100 % per quanto riguarda le forniture di gas, e poco meno per quelle elettriche, a partire dal mese di ottobre 2022, corrispondente all’ultimo trimestre dell’anno, non ancora ufficialmente “coperto” dalle agevolazioni del governo che ha già comunque promesso di adoperarsi in vista dell’ultima fase dell’anno attraverso il Decreto Aiuti Bis.

Secondo ARERA tuttavia saranno necessari altri interventi in primis agendo sulla richiesta tra domanda ed offerta così da non favorire troppo i grandi produttori, che spesso hanno il “coltello dalla parte del manico”.