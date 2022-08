Nessun obbligo di pagamento risulta “gradevole” quando siamo per l’appunto costretti a pagare quanto “consumato”, ma costituiscono la normalità in fatto di forniture energetiche e dei vari servizi. Oggi siamo circondati dalla tecnologia, e molto spesso chi mette a disposizione servizi multimediali, come ad esempio lo streaming. Ma anche la tradizionale TV pubblica presenta un obbligo di pagamento, conosciuto come Canone Rai, da sempre una sorta di “mini fardello” per la maggior parte della popolazione italiana.

Canone Rai: ecco il modulo per richiedere il rimborso

Questo aspetto è legato ad una questione culturale ma anche economica: il Canone Rai in realtà non è più una forma di pagamento “volontario” ma una vera e propria imposta che deve essere obbligatoriamente pagata da parte di tutti i cittadini che sono in possesso di un apparecchio televisivo, indifferentemente dal tipo di utilizzo. E’ infatti una tassa sul possesso, condivisa nel funzionamento da altri paesi europei come la Francia o la Germania, ed anche se rispetto a queste nazioni l’importo annuo è decisamente inferiore, questo non ha portato il Canone Rai ad essere apprezzato ed “accettato”. Dal 2016 per aumentare le entrate il Canone Rai è stato dilazionato in 10 rate da 9 euro l’una, in associazione alla fatturazione elettrica.

Esistono comunque particolari categorie di cittadini che possono essere esentati dal pagamento del Canone Rai, come ad esempio i cittadini Over 75 con un reddito annuo inferiore agli 8000 euro, oppure chi non possiede effettivamente un televisore. L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione la possibilità di chiedere il rimborso attraverso dei moduli specifici, raggiungibili presso il seguente indirizzo web, che vanno stampati e compilati interamente.

La richiesta può essere presentata telematicamente attraverso il portale dell’Agenzia delle entrate, una volta effettuato il login, oppure tramite posta raccomandata in un plico senza busta, allegando al modulo compilato una copia del proprio documento di identità valido. L’indirizzo è il seguente.

MODULI RIMBORSO CANONE RAI

AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE 1 DI TORINO

UFFICIO DI TORINO 1, S.A.T. SPORTELLO ABBONAMENTI TV

CASELLA POSTALE 22 – 10121 TORINO.