La capacità di restare sempre di buonumore evidenzia il modo di interpretare la vita dalle rispettive personalità. La capacità di mantenere questo atteggiamento non è affatto da sottovalutare, perchè una parola giusta o un’azione corretta nel momento giusto evidenziano la forza d’animo. Questi uomini in particolare, presi in esame dallo zodiaco, risultano essere “portatori sani di buonumore” e sono allegri in quasi ogni situazione, senza per forza essere inopportuni. Ma non sono tutti uguali, ecco perchè abbiamo raggruppato i segni in questione tra quelli più allegri tra gli uomini.

Conosci gli uomini più allegri secondo lo zodiaco? Sono questi 3!

Gemelli

Considerato da alcuni come il più “pazzarello” tra gli uomini, Gemelli riesce a mantenere un certo livello di allegria e simpatia in tutti i momenti, riuscendo anche ad adattarsi a contesti molto diversificati. Restare allegro rappreesenta una condizione necessaria per “sopravviere” ai contesti più difficili, secondo Gemelli.

Leone

Se vi aspettate battute sagaci e profonde, Leone non è esattamente il profilo aderente a questa desrizione. Però anche in maniera molto semplice e genuina riesce sempre a strappare un sorriso, senza forzare il contesto di appartenenza. A volte è un po’ inopportuno, almeno per qualcuno, ma la sua “impronta” allegra è sempre presente e mai in discussione.

Acquario

E’ un profilo “trasparente”, leggibile e sempre chiaro nei propri intenti. Per questo utilizza l’allegria anche e sopratutto per stemperare l’imbarazzo e la tensione, e anche se per alcuni è semplicemente un “giullare”, le sue parole ma sopratutto le sue azioni trasudano allegria e sono molto efficaci.