Fare “buon viso a cattivo gioco” rappresenta una delle tendenze degli ultimi anni, spesso utilizzato in discorsi motivazionali ma anche in slogan pubblicitari. Anche se per molti si tratta di un concetto non attuabile effettivamente allo stato pratico, mantenere un atteggiamento di buon livello sicuramente influisce molto positivamente sulle situazioni che andiamo ad affrontare. Essere positivi quindi è un pregio, che sembra essere presente sopratutto presso alcune personalità, anche tra gli uomini spiccano alcuni che sono naturalmente positivi, secondo lo zodiaco in questo caso si fa riferimento specifico presso i seguenti segni.

Conosci gli uomini più positivi dello zodiaco? Sono questi!

Ariete

Ariete è positivo per “necessità”, in quanto comprende molto presto che “abbattersi” e buttarsi giù rappresenta esattamente l’antitesi del’utilità pratica. Quindi è un segno positivo “non di nascita” ma che comprende ed impara a mantenere un atteggiamento sempre molto positivo anche nelle situazioni più difficili.

Leone

Difficile vedere un Leone abbattuto, in quanto si tratta di un segno sempre molto allegro e votato alla risata. Leone però deve stare sempre al centro dell’attenzione in quanto non vuole e non riesce a nascondere una natura egocentrica. E’ anchee un generoso di natura il che lo rende il partner ideale quando le cose vanno male.

Sagittario

Serafico e quasi sempre molto tranquillo, imprime gentilezza e positività quasi “zen” dal punto di vista dell’efficacia. Non è una dote che impara, l’uomo Sagittario nasce esattamente positivo e vi resta per tutta la vita. Anche quando è realmente preoccupato di qualcosa non lo palesa evidentemente.