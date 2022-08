Non tutti siamo appassionati e coinvolti nella relazione ma anche in un contesto più generico. Le situazioni da tenere in considerazione sono realmente tante, ma tutto viene influenzato dalle nostre azioni e dalle nostre percezioni. Per anni ad esempio in gran parte dei contesti maschili ha prevalso la figura dell’uomo forte, apparentemente incrollabile ed insensibile, nonchè scostante e non votato al concetto di sentimento, ed anche se oggi questo concetto viene perlomeno considerato non l’unico per il mondo maschile, esistono uomini che sono e restano scostanti in ogni caso. Quali sono?

Ecco gli uomini più scostanti secondo lo zodiaco. Sai quali sono?

Pesci

Non deve trarre in inganno in quanto l’uomo Pesci è molto sensibile ma è anche “controllato” dal proprio umore. Spesso quando appare scostante e freddo la motivazione va ricercata in numerosi fattori che magari non c’entrano con quello che sta vivendo. Pesci tende ad isolarsi quando è sovrappensiero e questo viene scambiato come freddezza.

Vergine

Scostante anche perchè ama mantenere un’aura distaccata pur non essendo l’uomo freddo per eccellenza, anzi. Personalità poliedrica e molto “controllata”, Vergine è un uomo assolutamente in grado di apparire scostante per motivazioni “artificiose” e non perchè lo è veramente. Si considera spesso “più capace” degli altri.

Capricorno

Capricorno è invece un profilo che è scostante in modo molto naturale. Ma è sopratutto apparenza in quanto rappresenta la concretezza nel vero senso della parola non è solito sentire la necessità di palesare i propri sentimenti a tutti da subito. Bisogna avere pazienza con lui.