Per una semplice questioone legata alla propbabilità, inevitabilmente nella vita incontriamo persone che spesso non corrispondono ai nostri canoni di personalità. In sostanza, dobbiamo abituarci ad avere a che fare con persone che non ci aggradano, anzi che ci sono proprio antipatiche, e tra queste non possono che mancare le donne: di personalità femminili decisamente antipatiche più o meno volontariamente ne esistono parecchie, e sono probabilmente più diversificate rispetto agli uomini. Secondo lo zodiaco il segno incide parecchio, quindi quando sono le donne più antipatiche?

Ecco le donne più antipatiche di tutte, secondo lo zodiaco! Le conosci?

Scorpione

La donna Scorpione sembra dire “accettami come sono, altrimenti pace”. Difficilmente cambia per gli altri, e non le dispiace vestire i panni di quella antipatica anche senza ragioni. E’ anche decisamente caustica e discretamente classista, insomma non fa molto per rendersi gradevole. Personalità comunque molto diversificata, va “capita” prima di essere giudicata.

Ariete

La donna Ariete è sprezzante, sicura di se, senza paura, quindi appare sopratutto arrogante ed eccessivamente “perfettina”. Non rappresent lo sterotipo della personalità delicata e garbata, anzi, preferisce indubbiamente essere se stessa anche in modo un po’ aggressivo. E’ una donna “genuina” e sicuramente dal cuore buono ma non ha la minima intenzione di apparire diversa da com’è.

Cancro

E’ selettiva ma non lo sa, anzi è convinta di essere molto gradevole e simpatica ed proabilmente è proprio quest’aura di infallibilità a renderla antipatica. Rispetto alla Ariete fa carte false per apparire diversa da come è ma è questo a tradirla e farla percepire come poco genuina ed “onesta”.