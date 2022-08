Spesso siamo abituati a sottovalutare l’ambiente dove trascorriamo circa un terzo della nostra vita, ossia il letto, in tutta la sua componentistica: a partire dai materassi fino alle lenzuola. Del resto è oramai assodata l’importanza legata al contesto del sonno, che di fatto permette al nostro corpo ma anche alla nostra mente di “ricaricare le batterie” per affrontare la giornata. Le lenzuola in particolare costituiscono qualcosa che sopratutto nei mesi estivi vanno sostituite con una certa frequenza e che inevitabilmente portano a sviluppare i cosiddetti cambi di stagione, perchè come immaginabile, non sono tutte uguali. Quali sono quelle più adatte ad usare in estate?

Ecco le migliori lenzuola da usare in estate: “geniale”

Anche se apparentemente sono tutte uguali, le lenzuola esistono in tantissime varianti, ed anche quelle definibili in “cotone” spesso non sono costituite interamente da fibre di questo vegetale. Se in linea generale il cotone, che costituisce la fibra naturale più diffusa al mondo rappresenta una soluzione evergreen tutto l’anno, esistono anche altre soluzioni decisamente interessanti.

Ad esempio lenzuola realizzate in lino sicuramente permettono di ambire ad una freschezza con pochi paragoni essendo un tessuto maggiormente “pregiato” rispetto al cotone ma che hanno il potere di disperdere efficacemente il calore e sono completament assorbenti. Risultano adatte anche ad un’utenza allergica in quanto non trattengono i microorganismi nonchè lo sporco.

Ancora più pregiata è la seta ma anche più costosa, che risulta essere quella migliore al tatto e la più leggera in senso assoluto anche se è il tessuto più delicato da lavare.

Tuttavia probabilmente la migliore tipologia di lenzuola per l’estate risulta esseere il percalle, chiamato anche raso di cotone, che rappresenta nella variante più pregiata ed adatta ad essere utilizzata d’estate in quanto presenta una lavorazione ad “armatura tela” in cui la trama e l’ordito sono lavorati in rapporto 1 a 1, fili perfettamente perpendicolari gli uni agli altri, risultando quindi particolarmente gradevole al tatto ed alla vista.