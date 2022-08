Da diversi anni il tema dell’ecologia, ossia la cura e la sensibilità dell’ambiente che ci circonda è divenuto sempre meno un trend passeggero e sempre di più qualcosa da tenere conto, anche per una semplice questione legata all’impatto delle nostre azioni sull’ambiente. Del resto i cambiamenti climatici che sono stati effettivamente previsti in larga parte sono almeno parzialmente riconducibili proprio ad una scarsa attenzione generale nei riguardi del pianeta. Esistono inoltre personalità che sono particolarmente sensibili a questo importante tema, e che hanno a cuore in maniera particolare l’ecologia. Ecco i segni che sono dei veri amanti della natura, secondo lo zodiaco.

I segni più ecologici, i veri amanti della natura, secondo lo zodiaco

Gemelli

Gemelli è una personalità decisamente concreta ma anche molto curiosa, riesce ad essere entrambe. E’ molto grato alla madre terra per tutto e per questo pur non rappresentando l’archetipo dell’attivista, è molto attento alle tematiche green.

Sagittario

Si sente parte di un “tutto” molto grande, e quindi è legato ad una sensibilità molto forte nei confronti dell’ecologia. Ma non è “fastidioso” quando percepsice un’aura di scetticismo nei confronti dei temi legati all’ambiente, ma al contrario prova ad evidenziare i fattori in questione, a mo di divulgatore.

Capricorno

Capricorno sta bene molto più con l’ambiente che con le persone almeno a tratti. E’ un segno riflessivo, molto concreto ma sorprendentemente sensibile a queste tematiche. Questo perchè è un profilo molto logico, se non rispettiamo il nostro pianeta, questo non potrà altro che “presentarci il conto” in un futuro non lontano.