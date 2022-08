Il flirt costituisce un’azione non così “chiara” nella sua applicazione ma che può essere riassunta in una serie di comportamenti sociali che hanno l’intento di sviluppare una forma di “relazione” anche molto superficiale verso un’altra persona. Letteralmente significa “Adoperarsi per stabilire rapporti, intese, anche occasionali” ma molti flirtano anche per il semplice gusto di farlo, oppure per aumentare la propria autostima. Può esistere il flirt che anticipa la seduzione ma anche uno molto più “innocente” che non ha intenti. Eppure, esistono persone che amano flitare, secondo lo zodiaco fanno parte sopratutto dei seguenti segni che sono quelli che amano flirtare.

I segni zodiacali che amano flirtare: ci sei anche tu?

Gemelli

Per Gemell il flirtè sopratutto una maniera per interfacciarsi verso qualcuno, e spesso non vi è una vera intenzione “profonda” in quest’azione. Gemelli è costantemente alla ricerca di spiriti affini, anche solo nel campo dell’amicizia e si può dire che spesso il flirt dei Gemelli viene percepito come “Platonico“.

Scorpione

Sono molto abili nel flirtare, meno nel sedurre. Perchè a Scorpione piace moltissimo agire in modo anche ambiguo ed attendere reazioni, per agire di conseguenza. Se intravede uno spiraglio interessante, prosegue, altrimenti si ferma. E’ una sorta di gioco, ma che in alcuni casi può diventare altro, in quanto rappresenta il primo step quando gli interessa qualcuno.

Leone

Difficile interpretare diversamente dall’intento “base” del flirt del Leone. Si tratta di una personalità che teoricamente potrebbe flirtare tutti ma lo fa sopratutto per farsi amici quante più persone possibile. Ma non costituisce un’arma di seduzione, almeno non in principio.