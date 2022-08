Menta: non sempre piantarla è una buona idea: ecco perché

La menta è una pianta erbacea perenne e rustica, molto resistente e dalla crescita incredibilmente veloce. Piantarla può regalare enormi soddisfazioni, perché è facile da coltivare sia a terra in giardino, sia in vaso. È una pianta che richiede poche attenzione e si adatta bene a ogni condizione climatica. La menta ricambierà con le sue foglie verdi brillante particolarmente aromatiche. Sembrerebbe una pianta ideale, eppure non sempre piantarla in casa è una buona idea e nelle prossime righe ti sveleremo la ragione.

Ecco perché non è sempre una buona idea piantare la menta

Di menta esistono molte varietà, dalla menta piperita alla spicata, dalla longifolia alla viridis. È una pianta capace di ambientarsi ai climi diversi, ai luoghi assolati e a quelli ombreggiati. Tollera bene anche il freddo, ma mal sopporta un’umidità eccessiva. Si diffonde nel terreno grazie ai rizomi con estrema facilità e rapidità.

Ti potrebbe interessare: Gelso: 5 motivi per piantarlo in giardino e che nessuno sa

Se farai lo sbaglio di piantarla in un punto sbagliato, per esempio accanto a una piccola aiuola ordinata e curata o all’orto, potrebbe invadere indiscriminatamente lo spazio delle altre piante. Meglio studiare il posto più adatto in giardino prima di piantarla, in modo tale che il suo incredibile sviluppo nel terreno sia un vantaggio e non diventi un problema. Per limitarne la crescita incontrollata, soprattutto se coltivata in giardino, andrebbe contenuta con dei divisori di legno

Coltivazione della menta: consigli utili

Pianta rustica e poco esigente, la menta è coltivata soprattutto per via delle sue foglie. Ci sono innumerevoli varietà di menta dagli aromi molto diversi. Quasi tutte sono usate anche in cucina per insaporire le pietanze, preparare le salse o infusi benefici.

Che tu voglia piantarla in vaso o in giardino, la menta predilige un luogo soleggiato per alcune ore al giorno o nella mezz’ombra. L’ideale sarebbe assicurarle un posto in cui possa avere il fogliame esposto alla luce e le radici tenute all’ombra. Se annaffiata regolarmente, cresce più rigogliosa, ma può adattarsi bene anche quando riceve meno acqua. Ciò che conta è che non siano mai presenti ristagni idrici, a meno che non si tratti di particolari varietà che amano particolarmente l’acqua.

Se desideri che la tua pianta produca foglie verdi, carnose e dal profumo più intenso ti converrà offrirle annaffiature generose, specie in estate quando fa molto caldo. Una volta finita la fioritura dovrai avere cura di rimuovere i rami che si trovano vicinissimi a terra. Così facendo favorirai la nuova vegetazione. Non dovresti mai piantare diverse varietà di menta vicine, altrimenti finirebbero con il perdere i loro tratti distintivi.