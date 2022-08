Nessuno lo sa ma ecco un trucco per pulire le persiane di alluminio: geniale

Pulire le persiane di alluminio è molto più semplice che tenere puliti i serramenti in legno. L’alluminio è sempre più apprezzato, perché è un ottimo sostituto del legno. Non solo è più robusto a livello meccanico, resiste alle intemperie ed è un materiale duttile. Si adatta molto bene a qualsiasi soluzione architettonica. Anche la sua manutenzione è molto facile, se adotterai i trucchi giusti.

Pulire le persiane di alluminio: ecco il trucco geniale

È importante pulire le persiane di alluminio con una certa frequenza. Anche se resistono molto bene agli sbalzi termici, alla pioggia, all’umidità e al sole, non sono immuni a polvere, smog, polline e insetti. Se si accumulano tra le fessure esterne, dopo un po’ sono la causa principale di antiestetiche incrostazioni.

Ti potrebbe interessare: Nessuno lo sa ma questo è il miglior albero da frutto da coltivare: ecco quale

L’ideale sarebbe pulire i serramenti di alluminio almeno una volta al mese. Se non hai molto tempo a disposizione, ti basterà procurarti un panno asciutto e pulito e spolverare le persiane, cercando di eliminare la sporcizia depositata e annidate sulle parti esterne.

Una pulizia superficiale non è però sufficiente. Almeno due volte l’anno dovresti prenderti la briga di lavare le persiane in alluminio a fondo, in modo tale da rimuovere ogni traccia di sporcizia. Non temere! Non dovrai svuotare il reparto detergenti del negozio. Vuoi conoscere un trucco efficace per lavare accuratamente le persiane con un prodotto che conservi in casa?

Innanzitutto, elimina la polvere in eccesso aiutandoti con un panno asciutto e pulito o con uno scopino. Dopodiché, potrai scegliere se usare un normale sgrassatore, bicarbonato di sodio e aceto per lavare i serramenti con più cura. Infine, dovrai risciacquare e asciugare, per scongiurare la comparsa di aloni.

Se abiti in una casa da solo, potrai perfino utilizzare una semplice pompa d’acqua che spruzzerai direttamente sulle persiane di alluminio. Meglio ancora se possiedi un vaporetto. potrai igienizzare a fondo i serramenti con un getto di vapore caldo.

Pulire le persiane di alluminio verniciato

Anche gli infissi in alluminio verniciato sono davvero semplici da mantenere puliti. Non dovrai temere che le tue persiane perdano di brillantezza, perché colorate! Tutti i serramenti in alluminio subiscono un processo di anodizzazione come primo step, per renderli più resistenti. Eventualmente solo dopo questo passaggio vengono colorate con la vernice.

Se ti stai domandando come pulire le tue persiane in alluminio verniciato, sappi che ti basterà munirti di un panno pulito e di un detergente normale. Dopo aver rimosso gran parte della polvere accumulata con il panno, potrai lavarle usando acqua calda e il sapone. Infine, dovrai asciugarle, utilizzando un altro panno morbido e asciutto.