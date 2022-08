Nessuno lo sa, ma queste piante avvicinano tantissimo gli insetti: la lista

Queste piante sono delle vere e proprie attrattive per gli insetti, i quali amano sostare sulle loro parti vegetative e prosperare. Per fortuna, non tutti gli insetti sono nocivi. Alcuni sono dei veri e propri alleati alla coltivazione e alla salvaguardia del nostro giardino. Gli insetti sono uno dei gruppi più importanti della Terra, eppure godono di una cattiva reputazione.

Queste associazioni negative sono in qualche modo ingiuste, perché gli insetti svolgono un ruolo essenziale in quasi tutti gli ecosistemi del pianeta, compresi i nostri giardini. Infatti, anche le piante si affidano agli insetti per l’impollinazione e la dispersione dei semi. Ecco perché è importante piantare nel giardino piante amiche degli insetti, in modo da attirarli invece di respingerli e ritrovarsi con meno parassiti.

Purtroppo il numero di impollinatori è in calo e gli insetticidi sono uno dei principali responsabili. Abbiamo la responsabilità, dunque, di contribuire a invertire questa tendenza piantando nel nostro giardino piante amiche degli insetti. Le piante amiche degli insetti non solo sono ottime per gli impollinatori, ma possono anche attirare altri insetti benefici, come le vespe parassite.

Queste piante attirano gli insetti

La borragine (Borago officinalis) è una pianta perenne resistente, nota per attirare le farfalle nei giardini. È anche una buona fonte di foglie fresche per le insalate e un’aggiunta nutriente alle tisane, soprattutto per chi ha la pressione bassa o sta cercando di smettere di bere caffè. La borragine è molto facile da coltivare, quindi è un’ottima scelta per i giardinieri di qualsiasi livello.

I fiori della borragine sono disponibili in un’ampia gamma di colori, tra cui il blu, il rosa, il bianco e persino un vivace viola. Alcune specie producono anche fiori commestibili viola e rosa. La borragine si adatta bene alle aiuole e ai contenitori e cresce bene anche in ombra parziale. Tenete presente che in alcuni climi può diventare invasiva!

Le cosmee sono fiori annuali che rappresentano un’ottima fonte di nettare e polline per api, farfalle, falene e altri impollinatori. Sono disponibili in un’ampia gamma di colori, tra cui rosso, arancione, giallo, rosa, viola e quasi tutte le combinazioni intermedie. Cresce rapidamente e facilmente. È anche facile da coltivare da seme, il che significa che si può risparmiare acquistando pacchetti economici invece di comprare le piante.

La calendula (Calendula officinalis) è un fiore annuale resistente, noto per attirare le farfalle nei giardini. Produce anche fiori commestibili che possono essere utilizzati per guarnire insalate e panini. Oltre ad attirare gli impollinatori, i fiori di calendula sono noti per le loro proprietà antinfiammatorie. Le creme a base di calendula sono spesso utilizzate per trattare condizioni della pelle come l’eczema. Il fiore è piuttosto versatile e può essere coltivato in quasi tutti i tipi di terreno.

Il fiordaliso (Philadelphus coronarius) è un arbusto da fiore originario della regione mediterranea. I fiori di Fiordaliso sono disponibili in un’ampia gamma di colori. Il Fiordaliso è facile da coltivare da seme e cresce bene in molti tipi di terreno. È un’ottima opzione per chi vuole trasformare il proprio giardino in un paradiso per gli impollinatori.