Nessuno lo sa ma questo è il miglior albero da frutto da coltivare: ecco quale

Il miglior albero da frutto da coltivare tra tutti quelli presenti nell’assortimento di Madre Natura è sicuramente il melo. Il motivo è presto detto: si tratta di una pianta resistente, produttiva e che tollera abbastanza bene sia gli sbalzi di temperatura che le condizioni atmosferiche avverse. Inoltre, la mela è un frutto nutriente presente in tantissime varianti, pronte ad accontentare qualsiasi palato ed esigenza salutare.

Coltivare la propria frutta è un ottimo modo per risparmiare sui costi di spesa alimentare. Ci sono molti tipi diversi di alberi da frutto da coltivare e i vantaggi sono infiniti: possiamo scegliere esattamente il tipo di frutta che ci piace, sono facili da mantenere e possono essere produttivi per molti anni con le giuste cure.

Qual è il miglior albero da frutto da coltivare?

La risposta è piuttosto personale sebbene tra quelli che elencheremo di seguito il miglior albero da frutto rimane il melo. Però, se le mele non piacciono non ha senso piantare un albero di questo tipo. Esistono molte varietà diverse e la scelta dipende dalle condizioni di coltivazione e da ciò che si vuole ottenere dall’albero.

Se cerchiamo un albero che produca molti frutti e che sia abbastanza piccolo da poter essere inserito nella maggior parte dei giardini, le mele sono un’ottima scelta. È inoltre possibile scegliere tra varietà adatte al consumo fresco, alla conservazione o alla produzione di sidro. Perché con le mele si possono fare tantissimi alimenti cotti, crudi e anche bevande.

I peschi sono un’ottima scelta per chi desidera una duplice o addirittura triplice funzionalità del proprio albero, in quanto possono produrre frutti succosi e deliziosi ed essere utilizzati anche come bellissimi arbusti ornamentali. Sono delle piante un po’ delicate che non sempre resistono se non trovano le condizioni adatte di sopravvivenza.

Se coltiviamo le prugne, abbiamo la facoltà di scegliere moltissime varietà diverse che possono essere utilizzate per scopi diversi. Si può scegliere tra varietà dolci o aspre, prugne di colore scuro o chiaro e persino prugne più adatte alla cottura o alla preparazione di marmellate e gelatine. Variano anche per forma e colore e come piante sono poco esigenti e molto resistenti.

Come fare la selezionare

Prima di entrare in un centro di giardinaggio e acquistare un qualsiasi albero da frutto, è necessario riflettere attentamente sullo spazio a disposizione e sulla manutenzione di cui l’albero ha bisogno. Gli alberi da frutto sono un investimento a lungo termine, quindi è importante scegliere quello giusto.

Alcuni alberi, come meli e peri, sono molto alti e potrebbero diventare pericolosi se troppo vicini ad altre piante del giardino. Molti alberi da frutto possono anche avere un’ampia diffusione, quindi è necessario assicurarsi che ci sia spazio sufficiente per la crescita dell’albero affinché non si scontri con le piante vicine.

Certi tipi di alberi richiedono meno manutenzione di altri e possono essere piantati in spazi più piccoli. Bisogna anche tenere conto della frequenza con cui è possibile annaffiare e nutrire l’albero. Un altro aspetto da considerare è quello che si vuole ottenere dall’albero.