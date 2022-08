Oroscopo domani Branko, 9 agosto 2022: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ecco l’oroscopo per domani di Branko, martedì 9 agosto 2022, rivolto ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Il famoso astrologo di RDS ci regala ogni giorno illuminanti anticipazioni astrologiche riguardo il futuro. Se volete conoscere le previsioni, i transiti dei pianeti e i segni più fortunati e sfortunati del momento, restate sintonizzati con noi. Ogni giorno vi racconteremo l’oroscopo per domani di Branko, tratto dal Calendario Astrologico.

Oroscopo domani Branko, 9 agosto: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ecco le previsioni astrali tratte dall’oroscopo per domani di Branko, rivolte ai primi quattro segni zodiacali.

Oroscopo domani: Ariete

Secondo l’oroscopo per domani di Branko domani Venere in quadratura potrebbe fare un po’ la capricciosa, ma non comprometterà di certo la tua vita affettiva. Regalerà solamente un po’ di pepe alle relazioni di coppia, ti renderà goloso e geloso oppure incline a qualche storia “scandalosa”.

Previsioni astrologiche domani Branko: Toro

Domani potresti vivere dolci lusinghe d’amore. Sarà merito di una Luna interessante e di quel Marte, ancora nel segno, che continua a regalarti una spinta all’amore fisico. Dovresti sfruttare le ultime giornate in cui Venere è in buon aspetto, perché poi si farà più provocante.

Previsioni domani Branko: Gemelli

Come anticipa l’astrologo Branko domani sarà una giornata particolarmente intrigante. Da qualche giorno l’eros ti chiama e più passerà il tempo e più lo farà. Con Venere di nuovo attiva, fra pochi giorni, anche i Gemelli single più ostinati sentiranno un desiderio insolito di incontrare qualcuno.

Oroscopo domani: Cancro

Domani sarà tempo concedersi le meritate ferie. Se hai lasciato tutto in ordine in città, potrai dedicarti serenamente alla tua vacanza. Che si tratti di momenti tranquilli con i tuoi famigliari o di un tour nelle capitali europee o ancora di un giro in barca, non importa. Ciò che conta è mandare via tutti i pensieri.