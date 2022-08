Oroscopo Paolo Fox domani, 9 agosto 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox di domani martedì 9 agosto 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani, 9 agosto: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni finali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox se non hai già ricevuto una buona notizia, una conferma importante, arriverà molto presto. Ormai, tutti i Sagittario sono pronti a cominciare nuove avventure, percorrere nuove strade. In amore avrai voglia di confermare una storia. D’altronde i sentimenti contano per te, così come la professione, la vita sociale. Giove favorevole favorisce le buone idee e il loro sviluppo. Nei prossimi mesi saranno agevolati anche i campi di team, di ruolo.

Previsioni astrologiche Paolo Fox domani: Capricorno

Da domani è possibile che comincino a crearsi nuove condizioni di lavoro, ma dovrai prima superare i piccoli dissapori o certe rivalità. Giove in aspetto contrario vuol dire nuove opportunità di crescita, ma anche il bisogno di avere consensi. Cerca, però, di non occuparti solo di questioni pratiche. Fra pochi giorni Venere non sarà più opposta e l’amore tornerà in primo piano. Dovresti provare a concederti un po’ di più, senza la paura di essere ferito.

Previsioni Paolo Fox domani: Acquario

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani avrai ancora una buona condizione generale. Approfittane, per recuperare la tua forma fisica. Fra pochissimo Venere approderà nel cielo del Leone e diventerà opposta. Qualcuno dovrà affrontare delle polemiche in più, qualcun altro sentirà il bisogno di ravvivare i sentimenti, di ritrovare il feeling perso. I single avranno voglia di vivere storie part-time, ma sempre intriganti.

Oroscopo domani: Pesci

Domani finalmente ti lascerai alle spalle le tensioni vissute negli ultimi giorni. Se sei rimasto a lungo bloccato sul lavoro avrai voglia di ripartire e di provare più ruoli diversi, più progetti. Se necessario, rallenta i tuoi ritmi e vivi con più calma e consapevolezza gli impegno di tutti i giorni. Il tuo domani potrà essere molto bello, ma tu dovrai cominciare a pensare al futuro con più fiducia e positività.