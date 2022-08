Questa città italiana è stata definita la più bella d’Italia: ecco qual è

L’Italia è da sempre una delle mete predilette da tutti gli abitanti del mondo. Da tanti anni, centinaia di turisti, fanno visita a tantissime città, una più bella dell’altra. Ma c’è una città, in particolare, che è stata definita la più bella d’Europa. Scopriamo qual è.

I risultati del sondaggio

La rivista americana Travel + Leisure ha condotto un sondaggio fra i suoi utenti per decretare la città più bella d’Europa. E così, lettori da ogni angolo del Pianeta hanno condiviso le proprie esperienze di viaggio nel vecchio continente, valutando i monumenti artistici e ogni luogo secondo criteri di ospitalità, cordialità della popolazione locale, cultura, cucina. La notizia, però, è che al primo posto della classifica c’è una città italiana. Perché se è vero che la Spagna è rimasta impressa a numerosi turisti e Istanbul è molto amata, Firenze lo è molto di più, confermandosi ancora una volta come meta preferita per i turisti di tutto il mondo, dopo essere stata eletta città più amata già nel 2019 e nel 2020.

Le caratteristiche vincenti

I parametri si basano sulla bellezza artistica, i criteri di ospitalità, la cultura e quindi la storia e la cucina. I lettori hanno infatti apprezzato il suo celebre passato glorioso, molti la consigliano anche per la luna di miele perché è una città molto romantica, ideale per un viaggio di nozze. Citati il Duomo, gli Uffizi, Ponte Vecchio, Palazzo Pitti, ma sono rimasti nel cuore anche le strade piccole e poco conosciute. Proprio per questo, molti viaggiatori hanno trovato ancora più affascinanti gli scorci che si scoprono camminando per la città. Il momento clou potrebbe essere una degustazione di vini in un piccolo negozio con una cantina di centinaia di anni.

Le altre città vincenti

Firenze non è l’unica città italiana a comparire nella classifica delle città più bella d’Europa 2022 di Travel + Leisure. Al quinto posto è infatti presente anche Roma. Sul podio, invece, subito dopo il capoluogo toscano, le città più apprezzate dai viaggiatori sono Istanbul e Siviglia. Al quarto posto si trova un’altra città turca, ovvero Bodrum, seguita dalla già citata Città eterna. Al sesto posto si trova Ljubljana (Slovenia), al settimo Lisbona e all’ottavo Porto. Cracovia (Polonia) è alla nona posizione, seguita dalla magnifica Strasburgo(Francia). Chiudono la classifica delle 15 città più belle d’Europa secondo il sondaggio di Travel + Leisure: Madrid, Vienna, Edimburgo, Salisburgo (Austria) e Cordoba. Anche se Firenze è stata incoronata città più bella d’Europa 2022 dai lettori di Travel + Leisure, l’Italia è il Paese ideale per chi viaggia, grazie all’unicità delle sue città: dalla suggestiva Venezia alla caratteristica Palermo.