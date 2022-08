Inevitabilmente anche il più “duro” tra di noi finisce per innamorarsi, non necessariamente quando è pronosticabile aspettarselo: quasi tutti quindi dobbiamo prima o poi relazionarsi con il mondo dei rapporti sentimentali sia da parte attiva, se siamo ad esempio quelli innarmorati, ma anche da parte passiva. Indifferentemente da questo fattore, non tutti sono esattamente benevoli con gli altri sia durante una relazione ma anche al di fuori di questo contesto. Alcune persone infatti semplicemente non badano ai sentimenti altrui e sono soliti essere più o meno bruschi, risultando dei veri spezza cuori. Quali sono secondo lo zodiaco questi segni?

Questi segni zodiacali “spezzano i cuori”. Quali sono?

Scorpione

Segno dai due volti, che sembra cambiare completamente approccio quando è interessato a qualcuno e quando invece non lo è affatto. Se l’interesse è corrisposto diventa molto disponibile ed è un amante attento, in caso contrario, cosa evidente quando ad esempio è arrabbiato, si trasforma e diventa un vero “iceberg”.

Ariete

Anche Ariete sorprende in quanto è un profilo molto appassionato, ma che sopratutto quando è “sulla difensiva” tende a non avere grande considerazione dei sentimenti della controparte, con alcune “uscite verbali” non propriamente adatte al contesto. Per questo motivo spesso si trova a dover fare i conto con quanto detto o fatto.

Vergine

Ha la caratteristica di “tenersi dentro” ciò che non va di un rapporto e poi esplodere quando la crisi di nervi ha raggiunto l’apice. Vergine è anche un segno puntiglioso che se non viene compreso ed avallato a fondo diventa molto scostante.