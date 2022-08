Anche da adulti non sempre riusciamo a “restare fuori” dalle influenze che nel bene o nel male, percepiamo in maniera più o meno consapevole dall’esteno. Persone, eventi ma anche idee più disparate costituiscono solo alcuni dei fattori che possono modificare il nostro modo di pensare. Ma è sempre la nostra personalità a “definire” la nostra percezione nei confronti di ciò che accade, e in alcuni casi la nostra mente ha reazioni non coerenti a ciò che accade, facendosi quindi suggestionare, magari convincendoci in cose che in realtà non sono accadute o possono accadere. Secondo lo zodiaco i segni maggiormente suggestionabili sono i seguenti.

Questi sono i segni più suggestionabili secondo lo zodiaco. Li conosci?

Pesci

Tende a vedere problemi, ma anche possibilità dove non ce ne sono, essendo dei sognatori per definizione. Pesci si fida primariamente della propria percezione e poi, forse, ascolta gli altri. Croce e delizia del segn forse più tipicaemente suggestionabile dello zodiaco.

Ariete

Fiero e che va dritto al punto, Ariete è famoso per essere abbastanza facile da condizionare, ma anche in maniera inconsapevole. Fa caso a tantissimi dettagli ma molti di questi esistono solo nella propria mente, è il maestro delle reazioni esagerate.

Capricorno

Capricorno vive costantemente nell’illusione di essere impossibile da scalfire quando in realtà è molto influenzabile. Si tratta di un segno che non sta a sentire nessuno a meno che non abbia delle concrete prove, ma in realtà segue una serie di concetti che sono facili da confutare. E’ quindi troppo orientato a seguire la propria mente e non la “apre” a sufficienza.