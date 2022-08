Riserva naturale in Sicilia: ecco dove vedere i paesaggi più incredibili

La Sicilia è una meta prescelta per le vacanze estive. Con i suoi luoghi incantevoli riesce sempre a conquistare il cuore di chi visita questi posti. Una cosa è certa, rimarrete incantati dalle riserve naturali che vi sono. Ecco qui i paesaggi più belli nelle riserve che caratterizzano questo posto.

Riserva di Vendicari

Tra le riserve naturali in Sicilia quella orientata faunistica di Vendicari è una delle più amate, principalmente per le spiagge di sabbia bianca e acque cristalline, scorci naturali perfetti per coloro che hanno intenzione di fare una vacanza da sogno. Situata tra le bellissime città Barocche di Siracusa, Noto, Modica, Ragusa e Marzamemi, Vendicari concilia una vacanza non solo fatta di mare ma anche di storia, di reperti, dell’antica bellezza Greca, Bizantina e Normanna. Le spiagge più famose della riserva sono Calamosche, San Lorenzo ed Eloro. Per raggiungerle si cammina circa un chilometro a piedi, ma il paesaggio saprà ricompensarvi delle fatiche fatte. La bellezza del mare non è l’unico aspetto di punta: la riserva è anche luogo di sosta della migrazione di varie specie di uccelli. Sono stati avvistati persino i fenicotteri.

La Riserva Naturale dello Zingaro: scorci magici

La Riserva si estende per circa 6km a ridosso della costa, su di un percorso sterrato che una dopo l’altra propone le “cale” che scendono al mare. Composte da piccole spiaggette, anche se in alcuni casi rimangono degli angolini. Ma anche in questo caso ne varrà la pena. Questi vi doneranno non soltanto meraviglia, ma in alcuni casi anche privacy. L’area della riserva copre il pezzo di costa tra il comune di San Vito lo Capo e Scopello, motivo per il quale vi sono due ingressi. Sono consigliati entrambi, essi vi regaleranno degli scorci del tutto mozzafiato. E’ consigliato indossare un abbigliamento da trekking con scarpe comode, un cappello, un costume e riserve di acqua e di cibo.

Laghetti di Cavagrande del Cassibile

La riserva di Cavagrande è situata tra Avola e Siracusa. E’ ritenuta essere una tra le riserve naturali in Sicilia più caratteristiche. La riserva non è composta da spiagge ma si tratta di un parco ricamato all’interno delle rocce. Ma questa ha una sorpresa al suo interno. Troverete un fiume che solca i monti creando dei fantasiosi laghetti d’acqua dolce. Tra cascate e folta vegetazione la riserva di Cavagrande nasconde anche tracce storiche di rilievo, con segni di antiche civiltà, abitazioni scavate nelle rocce di quella che fu una necropoli del 1000 A.C!