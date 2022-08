Il mondo della comunicazione oggi è costellato da un profondo cambiamento tecnologico che è tutt’ora in atto. Questi cambiamenti ci hanno portato ad essere sempre più legati a dispositivi elettronici come lo smartphone ed il computer, strumenti presenti in gran parte delle abitazioni.

In particolare il concetto di telefonata oggi appare come scontato, ma fino a non troppi anni fa costituiva il fattore principale delle aziende adibite alla telefonia. I progressi tecnologici, assieme ai cambiamenti sociali e politici, hanno completamente rivoluzionato il concetto di telefonata. Questo anche attraverso oggetti come il gettone telefonico.

Sicuramente i più giovani non ne avranno mai utilizzato uno, ma fino a pochi decenni fa il gettone costituiva una tipologia di oggetti assolutamente indispensabile per effettuare telefonate. Ovviamente molto prima della comparsa dei cellulari. Il primo gettone telefonico in Italia risale al 1927, inizialmente a scopo “dimostrativo” mentre le prime applicazioni pratiche risalgono agli anni 30.

Se hai il gettone telefonico 8003 sei ricco: ecco quanto vale

Solo con il dopoguerra il gettone ha trovato grande applicazione, sopratutto dopo l’unificazione dello standard. A partire dal 1959 fino al 1980 è stato mantenuto il formato utilizzato in tutto il paese, contraddistinto dall’aspetto con le celebri scalanature e dalla presenza di 4 cifre su uno dei lati, che definiscono rispettivamente anno e mese di produzione.

Quindi il gettone 8003 è uno degli ultimi realizzati in Italia, proprio perchè la produzione è stata arrestata nel 1980. Questi oggetti vennero utilizzati almeno fino alla fine degli anni 90. Anche se la dismissione delle cabine telefoniche tradizionali è arrivata nel 2001, a pochi mesi dall’arrivo dell’euro.

Il gettone 8003 fu coniato da due distinti stabilimenti, UT e IPM, che hanno sviluppato i loghi direttamente sui gettoni. Il più interessante è sicuramente quello UT che può valere fino a 10 euro se in condizioni perfette, altrimenti il valore si dimezza.

Il valore può aumentar ulteriormente solo con la presenza di eventuali errori di conio.