Il settore della numismatica è letteralmente lo studio a scopo storico e scientifico delle emissioni valutarie più tradizionalmente conosciute come denaro. Monete e banconote sono da sempre fonte di grande interesse in senso generale, ma anche collezionistico, in quanto costituiscono una importante parte della storia del paese di emissione. Una delle valute più antiche in assoluto, nonchè una delle più importanti a livello culturale è sicuramente la sterlina, emissione ufficiale del Regno Unito che esiste da oramai molti secoli. Menzione a parte la merita la sterlina d’oro, ossia una serie di monete coniate in numero limitato da parte della zecca reale britannica, addirittura dalla fine del 15° secolo.

Sovrane d’oro

La sterlina d’oro è infatti stata concepita sotto il regno di Enrico VII, come emissione di valore costituita da un’alta percentuale di oro puro (inizialmente corrispondente a 23 carati, molto presto “ridotti” a 22 carati. La sterlina d’oro è conosciuta anche come sovrana (sovereign in inglese) a causa del volto dei reali di turno che capeggiano, solitamente di profilo, su quasi tutte le emissioni). Le sovrane sono state coniate fino al 17° secolo, ma la produzione è ricominciata sotto un’altra “foggia” nel 1817, e da allora le raffigurazioni sono rimaste più o meno le stesse. La produzione delle sovrane è stata nuovamente arrestata a partire dalla prima guerra mondiale, ma lo standard è stato ripristinato nel 1957.

Trova questa sterlina d’oro e guadagni €595: ecco quale. FOTO

Le sovrane sono tutte monete da investimento in quanto non presentano alcuna forma di tassazione e sono più pratiche rispetto ad altri beni realizzatai in oro, come ad esempio i lingotti. Tra le più interessanti “spicca” la sterlina d’oro del 1898, riconoscibile dal volto della Regina Vittoria, una delle più longeve ed iconiche in assoluto, al punto da dare al periodo di regno il proprio “nome” (il periodo vittoriano). Questa emissione è tra le più interessanti e ricercate: oggi un esemplare in buone condizioni sfiora i 600 euro di valore.