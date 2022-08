L’estate porta con sé oltre alle belle giornate anche alcuni disagi come quello del sonno disturbato. Difatti è ormai constatato che durante i mesi estivi, facciamo più fatica a prendere sonno e a dormire in maniera giusta con le alte temperature. In queste torride notti sembra realmente impossibile poter riposare e beneficiare di un buon sonno ristoratore, ma per fortuna esistono delle soluzioni per dormire bene anche durante questi mesi bollenti.

Caldo di notte? ecco come prendere sonno il prima possibile

Il primo consiglio è bere molta acqua. Conservare costante l’idratazione riduce molto la sensazione di calore. Ricordiamoci però di non bere acqua molto fredda. L’acqua gelata frena la digestione, ma anche il metabolismo, forzando i vasi sanguigni e diminuendo così l’idratazione e la capacità del corpo di rinfrescarsi. Poi, teniamo la stanza da letto sempre fresca ma ricordiamoci di non dormire con il condizionatore o ventilatore acceso.

Poco prima di addormentarsi rinfreschiamo la stanza e poi spegniamo tutto prima di dormire. Così facendo produrremo un ambiente perfetto e fresco, evitando il rumore degli apparecchi.Anche la doccia è un metodo funzionante, al contrario di quanto si possa effettivamente immaginare, per rinfrescare il nostro corpo prima di dormire è bene fare una doccia o bagno abbastanza caldo. Docce fredde possono causare un effetto controproducente. La temperatura corporea infatti, potrebbe innalzarsi per contrastare l’azione dell’acqua gelida. Per “calare la temperatura del sangue” e refrigerare l’intero corpo, bagniamoci polsi o la parte interna delle braccia sotto l’acqua fredda del rubinetto per 30 secondi.

Durante il giorno, rilassiamoci e riduciamo l’ansia bevendo un buon infuso freddo di passiflora, camomilla o lavanda. Questo ci aiuterà in maniera incredibile ad abbassare il calore corporeo. Infine, molto importante è cenare leggero. In estate sia a pranzo sia a cena scegliamo cibi leggeri e facili da digerire. Preferiamo insalate, verdure e frutta piuttosto che zuppe, stufati e salse. L’organismo, in siffatto modo, per assimilare dovrà affaticarsi di meno e quindi genererà meno calore.

Anche d’estate il caffè rimane un grande nemico del sonno. Dunque evitiamo bevande che racchiudono caffeina anche durante il pomeriggio. Ecco dunque cosa poter fare per combattere il caldo estivo e poter tornare a dormire in maniera giusta e rinfrescata. Il nostro corpo durante questa stagione consuma molte energie e ha bisogno di ricaricarsi al meglio, dunque non sottovalutate il sonno e seguite i nostri consigli.