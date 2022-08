Con l’utilizzo sempre più frequente delle carte di credito, si controllano anche di più le spese e si può fare tranquillamente online da casa. Si possono usare vari tipi di carte per questi pagamenti elettronici ad esempio come le carte di credito a saldo, le revolving, quelle a opzione e le carte ricaricabili. Ma in tutte su può controllare l’estratto conto, cioè un documento che racchiude tutti i movimenti della carta, così da avere tutto a portata di mano.

Questo documento ha infatti il compito di racchiudere insieme tutte le varie spese avute con la carta. Le spese vengono mostrate con la data, la descrizione e il suo importo. In caso di errore si può chiedere anche un rimborso, entro 13 mesi dalla data di ricezione.

Come si fa l’estratto conto? Ecco la risposta. “Attenzione”

Come abbiamo detto l’estratto conto può essere scaricato anche online. Ad esempio per chi ha un conto con una banca online o con dei servizi online, esistono delle applicazioni apposite sempre della banca, che permettono di scaricare l’estratto conto in qualsiasi momento. Per fare ciò si deve semplicemente accedere all’area personale tramite il web o se c’è tramite app. Si va a selezionare la carta d’interesse e successivamente si va a cercare nella pagina il tasto per scaricare l’estratto conto. Inoltre, si può anche guardare solo, in qualsiasi momento, senza scaricare niente.

Invece per chi non ha la banca online, dovrà aspettare quello cartaceo, che arriva direttamente casa, di solito ad inizio anno. Alcune banche, sono meno digitalizzate e quindi non fanno l’opportunità di vederlo online.

Oltre a questo però, può capitare che il cliente non sia in grado di vederlo online, magari una persona più anziana o meno capace con la tecnologia. Anche in questo caso, l’estratto conto sarà inviato ogni anno, di solito ad inizio anno, direttamente a casa.